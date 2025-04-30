Erdoğan’dan Özgür Özel’e sert tepki!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında CHP'yi ve Özgür Özel'i topa tuttu. Erdoğan, "CHP'nin başındaki zat FETÖ'cülerin üfürükleri ile siyaset yaptığını sanıyor. Kendi partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri demokrasi kahramanı ilan ediyor. Yalancı medya kuruluşlarına salya sümük ağlayarak partisini ve ülkesini de utandırıyor. Bir de kalkmış bu perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Önceki genel başkan da cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli şekilde tarih oldu. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz" dedi.

"MUM GİBİ ERİYİP GİDEN PARTİLERDEN BİRİ HALİNE DÖNÜŞÜRÜZ"

Partisine uyarıda bulunan Erdoğan, "Kabahati asla millette aramayacak hep kendimize bakacağız. Neyi eksik neyi yanlış yaptığımıza, neyi yarım yamalak yaptığımıza odaklanacağız. Milletimizle daha güçlü şekilde kucaklaşacağız. Allah korusun aksi takdirde Türk siyasi hayatında sayısız örneği olan mum gibi eriyip giden partilerden biri haline dönüşürüz" dedi.

"KENDİ PARTİSİNİ AHTAPOT GİBİ SARAN RÜŞVETÇİLERİ DEMOKRASİ KAHRAMANI İLAN EDİYOR"

Özgür Özel'in Bakanlar ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Erdoğan, sert sözlerde bulundu. Erdoğan, şunları söyledi:

"Toplumun siyaset kurumuna güveninin artırılmasından en az iktidar partisi en az bizim kadar onlar da sorumlu ama CHP'nin başındaki zat FETÖ'cülerin üfürükleri ile siyaset yaptığını sanıyor. Milli Eğitim Bakanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, İçişleri Bakanımıza, yargı mensuplarımıza, emniyet güçlerimize saldırarak ucuz yollardan gündeme gelmeye çalışıyor. Kendi partisini ahtapot gibi saran rüşvetçileri demokrasi kahramanı ilan ediyor. Yalancı medya kuruluşlarına salya sümük ağlayarak partisini ve ülkesini de utandırıyor. Ettiği lafların içi tamamen boş. Nezaket deseniz hak getire. Üslup deseniz neye benzetsek ona haksızlık edeceğimiz derecede berbat. Sayın Özel, aklına her estiğinde kendince bize meydan okuyor. İnsan önce bir aynaya bakar. Kendini bir ölçer, tartar. Senin siyaset seviyen bırakınız bizi herhangi bir şehrimizin bir mahallesindeki parti temsilcilerimizin bile fersah fersah gerisinde. Bir de kalkmış bu perişan haliyle cumhurbaşkanlığı adaylığı peşinde koşmaya başlamış. Önceki genel başkan da cumhurbaşkanı olacaktı, şaibeli şekilde tarih oldu. Bunun nefesi 2028'e kadar yetecek mi? Hep birlikte izleyip göreceğiz."

"ŞEFFAF OLACAKLARDI BANTÇI OLDULAR"

Özgür Özel'e 'bant' göndermesinde bulunan Erdoğan, "Şeffaf olacaklardı bantçı oldular. Biz siyasi rakibimiz olarak giderek dibe batan CHP'den şikayetçi değiliz. Sürekli yalanlanan bir CHP Genel Başkanı bizim işimize gelir. Biz sadece CHP'ye umut bağlamış insanlarımız için üzülüyoruz. Bizim ülkemiz ve milletimiz için gençlerimiz ve hanım kardeşlerimiz için emekçilerimiz ve girişimcilerimiz için yapmamız gereken daha çok işimiz var" ifadelerini kullandı.