Erdoğan'dan Özgür Özel'e şoke eden dava

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Özgür Özel'in 'cunta' ifadesini gerekçe göstererek 500 bin TL'lik tazminat davası açtıklarını duyurdu.

ÖZEL: MAKAM ODALARINA HAPSEDİLMİŞ BİR CUNTA OLARAK DURMAKTADIRLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 21. Olağanüstü Kurultayı’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirerek "cunta yönetimi" ifadesinde bulunmuştu. Özel, "Bugün Türkiye’de yine milletin çözeceği bir denge durumu mevcuttur. Cuntacılar yani darbeyi planlayanlar bir önceki seçimin sonuçlarından dolayı sarayda devlet dairelerindeki makam odalarına hapsedilmiş bir cunta olarak durmaktadırlar" demişti.

ÇELİK HUKUKİ BOYUTUNA GEÇECEK AÇIKLAMASI GELDİ

AKP'nin Sözcüsü, Ömer Çelik'te tepki göstererek, CHP yönetiminin giderek marjinalleşen bir çizgiye kaydığını belirtti. ve hukuki boyutuna geçeceklerini açıklamıştı.

"500 BİN TL'LİK MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILMIŞTIR"

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın ise Özgür Özel'in 'cunta' ifadesini gerekçe göstererek 500 bin TL'lik tazminat davası açtıklarını belirterek şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in olağanüstü kurultayda sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ithamlar ile "cuntacı" vb. hakaretamiz ifadeleri nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde 500 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur"