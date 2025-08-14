Erdoğan’dan Özgür Özel’e tazminat davası: 1 milyon lira istedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kendisini hedef alan ifadeleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.
'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.
Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingte yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında;— Hüseyin Aydın (@hsynaydn) August 14, 2025
Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara…