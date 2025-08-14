Erdoğan’dan Özgür Özel’e tazminat davası: 1 milyon lira istedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kendisini hedef alan ifadeleri nedeniyle 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 13 Ağustos 2025 tarihinde Bayrampaşa'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada ve aynı gün Marmara Cezaevi çıkışında yaptığı basın açıklamasında; Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan yakışıksız ifadeleri ve mesnetsiz ithamları nedeniyle Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde toplam 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır.

Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur."