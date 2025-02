Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yaptığı açıklamada Özgür Özel'i tehdit etti.

"ÖZEL, AYAKLARINI DENK AL YOKSA BİZ DENK GETİRMESİNİ BİLİRİZ"

Erdoğan, "Özel çok ama boş konuşuyor. Özel, başkomutan olarak sana sesleniyor. Ayaklarını denk al, denk alamazsan denk getirmesini biz biliriz. Ordumuzun komuta kademesine laf atma yetkisi sende değildir. Haddini bileceksin.

Manevi tazminat davasından tutu, diğer her noktada bunlara her davayı açacağız. Ve Milli Savunma Bakanım dahil her davayı kendilerinden isteyeceğim.

CHP Genel Başkanı ne kadar çabuk kendine gelirse ülkemizin siyasi çerçevesinde o kadar faydalı olacaktır" dedi.

Erdoğan'ın diğer açıklamaları şöyle,

"Değerli il başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, belediye başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım; sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Vatan topraklarının her karışında partimizin muzaffer olması için mücadele eden kardeşlerime selamlarımı yolluyorum.

"İLÇE BAŞKANLARINDA YÜZDE 60, İL BAŞKANLIKLARINDA YÜZDE 75 DEĞİŞİKLİĞE GİTTİK"

Çuvaldızı başkasına değil kendimize batırdık. Belirlediğimiz yol haritası çerçevesinde son olarak Büyük İl Kongre’mizi gerçekleştirdik. Merkez Yürütme Kurulumuzu yeni başkanlıklarla daha da güçlendirdik. Kongre maratonumuzu alnımızın akıyla tamamladık. İlçe başkanlarında yüzde 60, il başkanlıklarında yüzde 75 değişikliğe gittik.

Ankara’daki büyük kongremiz sırasında salonun dışında 60 bin kişi vardı.

"MUHALEFETİN HAZIMSIZLIĞINI DOĞAL KARŞILIYORUZ"

3 gündür gelen tepkilerden bunun işaretlerini görmeye başladık. Muhalefetin hazımsızlığını doğal karşılıyoruz. Şaibesiz, kavgasız kurultay dahi yapamayanların bize bakıp hırçınlaşması elbette normal. Bunların bizim için kıymeti harbiyesi yok. Bizim için önemli olan milletimizin hissiyatıdır. Bizlerden duasını eksik etmeyen milletimizde kongremiz memnuniyet dalgası oluşturdu.

Bahçeli'nin anlamlı çiçek aranjmanı da bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir.

AK Parti'de tasfiye olmaz. Sadece takviye olur. Bizde kan değişimi olur.

Ana muhalefetin nasıl bir çirkefte debelendiğini göstermiştir. Ana muhalefette elinize attığınız her yerden yamyamlık fışkırıyor. Ortaya dökülen turpları gördükçe milletimiz 'ya sizin hiç mi düzgün işiniz olmaz' diye soruyor

Sayın Özel kürsüsünü polemik kürsüsüne çevireceğine çıksın bunlara cevap versin. AKP'ye çamur atacağına çıksın şaibe iddialarını cevaplasın. Özel hısım, akraba çiftliğine çevirdikleri belediyeleri açıklasın."