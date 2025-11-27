AKP, MHP ve DEM Parti'den birer üyenin yer aldığı heyet 24 Kasım'da (2025) İmralı adasına giderek PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Öcalan ile yapılan 3 saatlik görüşmeyle "detaylı beyanları alındığı" belirtildi.

Açıklamada "Görüşme neticesinde; toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel perspektife yönelik sürecin pozitif ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Üç saat sürdüğü belirtilen görüşmede Öcalan'ın 27 Şubat'ta yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" akabinde PKK'nın kendisini feshedip silah bırakması ve Suriye'de 10 Mart mutabakatının hayata geçirilmesi kapsamında sorular sorulduğu ifade edildi. Görüşmeyle ilgili tutanakların Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından komuoyuyla paylaşması bekleniyor.

'RİSK ALIYORUZ...'

Süreci sahiplenmediği eleştirileri gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görüşmeyle ilgili ilk değerlendirme dünkü AKP MYK toplantısında geldi. Erdoğan'dan gelen 'Risk alıyoruz, hassas olun' çıkışı dikkat çekti.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şöyle

"Hüseyin Bey (Yayman) İmralı’ya gitti. Görüşme olumlu bir havada gerçekleşmiştir. Bu fasıl da böylelikle tamamlanmış oldu. İmralı’nın mesajları birinci ağızdan duyulmuş oldu. Bu ziyaret, Terörsüz Türkiye sürecini bir adım ileriye taşıyacaktır. Bundan sonrasında atacağımız adımları büyük bir titizlikle planlıyoruz. Süreci kararlılıkla devam ettireceğiz. Risk alıyoruz, elimizi taşın altına koyuyoruz. Sürece ilişkin görüş bildirirken siz de hassas olun"