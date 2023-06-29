Erdoğan'dan partisine İstanbul talimatı

Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatı bayramlaşma programında konuştu. Erdoğan, konuşmasında “94 ruhunu büyüterek fetret devrine son vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan partisine İstanbul talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatı bayramlaşma programında konuştu. Memur maaşlarına yapılacak düzenlemenin kısa zamanda Meclis'e sunulacağını belirten Erdoğan İsveç'te Kuran yakma eylemine tepki gösterirken 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlere ilişkin mesajlar verdi.

Erdoğan, İsveç’in başkenti Stockholm'de bir caminin önünde Kuran yakılmasına "Tahrik ve tehdit siyasetine boyun eğmeyeceğiz. Müslümanların kutsallarına hakaret etmenin düşünce hürriyeti olmadığını Batılı kibir abidelerine eninde sonunda öğreteceğiz" sözleriyle tepki gösterdi.

“FETRET DEVRİNE SON VERECEĞİZ”

Mart ayında yapılacak yerel seçimlere yönelik de teşkilatlarına mesaj veren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Mahalli seçimlere sizden daha sıkı hazırlanmanızı bekliyorum. Bilhassa İstanbul'u esir alanların verdiği zararları gördükçe içimiz kan ağlıyor. Muhalefetin yönettiği diğer il ve ilçeler de aynı şekilde kan kaybediyor. Yerel seçimleri 30 yıl önceki seçimlerdeki gibi belediyecilikte yeni bir milat olacak. 94 ruhunu büyüterek fetret devrine son vereceğiz. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana başta olmak üzere hizmetsizlik girdabındaki illeri hizmetle tanıştıracağız."

Erdoğan, memur maaşlarına ilişkin düzenleme için ise "Hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız” dedi.

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