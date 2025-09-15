Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya geldi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN IRAK BAŞBAKANI SUDANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya geldi.

SUUDİ ARABİSTAN VELİAHT PRENSİ SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

SURİYE CUMHURBAŞKANI AHMED ŞARA İLE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, “Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Şara’nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısına katılmasının tarihi önemde olduğunu, Türkiye’nin Suriye’ye destek vermeye devam edeceğini, ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin Suriye’de farklı unsurları bir araya getirecek adımları takip ettiğini, Suriye’nin birlik ve beraberliğinin korunmasının ve SDG’nin 10 Mart mutabakatına riayet etmesinin önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti” ifadeleri kullanıldı.