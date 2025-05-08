Erdoğan'dan PKK mesajı: Bugün yarın silahları bırakacaklar hazırlıklı olmalıyız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu ve sürecin hassasiyetle yönetilmesi gerektiğini vurguladı.

“BİZİ KOLAY BİR SÜREÇ BEKLEMİYOR”

Habertürk’te yer alan habere göre milletvekillerine seslenen Erdoğan, “Bütün engelleri aştık. Bugün yarın PKK silahları bırakacak ve örgütü feshedecek. Ardından yeni bir süreç başlayacak, hepimiz için yeni bir dönem açılacak. Bu süreçte siyasete büyük sorumluluk düşecek” ifadelerini kullandı. Sürecin iyi yönetilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Bundan siyasi rant elde etmek isteyenler çıkabilir, buna karşı hazırlıklı olmalıyız. Bizi kolay bir süreç beklemiyor. Bu konuda size güveniyorum” mesajını verdi.

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“YARGININ GÖREVİNİ YAPMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Toplantıda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik mali suçlar soruşturmaları da gündeme geldi. Erdoğan, “Bize düşen, yargının görevini yapmasını sağlamaktır” diyerek konuya ilişkin duruşunu netleştirdi.

EKONOMİ VE TURİZMDE YENİ ADIMLAR

Toplantıda ekonomideki son durum da masaya yatırıldı. Özellikle turizm sektöründe fahiş fiyat uygulamalarının sektöre zarar verdiği vurgulandı. Fiyatların daha tutarlı bir seviyeye çekilmesi için bir yol haritası hazırlanması yönünde çalışmalar yapılacağı belirtildi.