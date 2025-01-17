Erdoğan'dan 'Rıza Akpolat' açıklaması: Turpların büyüğü heybede, sokağa çıkamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Konya İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın tutuklanmasına değinen Erdoğan, " Çok iyi biliyor, turpların büyüğü heybede. Paniklemelerinin sebebi de budur." dedi.

"EĞER HESAPLAŞMA PEŞİNDEYSENİZ..."

Erdoğan'ın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Sayın Özel ve şürekasına şunu açıkça söylemek durumundayım. Günümüz Türkiyesi'nde, siz dahil hiç kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma, yok sayma, göz göre göre çiğneme hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz. Eğer siyasi hesaplaşma peşindeyseniz muhatabınız da yargı mensupları değil, siyasetçilerdir.

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Kusura bakmayın. Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görevini yapmasını engelleyerek, bağırarak, çağırarak, nümayiş yaparak, yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz.

"TURPLARIN BÜYÜĞÜ HEYBEDE"

Sağa sola sataşmaktan artık vazgeçin, biz işte buradayız. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Bakalım kimin yüzü kızaracak. Sayın Özel başka yerlerde harami arayacağına kendisini fazla yormasın yanında yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadığı, yapılan hırsızlıklar dün gibi aşikar olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor, turpların büyüğü heybede. Paniklemelerinin sebebi de budur. Birkaç yıla sokağa çıkacak, hatta milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. Siz dahil hiç kimsenin hukuku ve kanunları hiçe sayma hakkı yoktur. Hoşunuza gitmese de hukuk işleyecek, siz de buna saygı göstereceksiniz."