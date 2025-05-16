Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna müzakereleri mesajı

Rusya-Ukrayna barış müzakereleri ile ilgili önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Barışın kaybedeni olmayacaktır" ifadelerini kullandı.



Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;



"TÜRKİYE KRİTİK ÖNEMDEDİR"



Güvenliğin bölünmezliği, refahın daha hakkaniyetli paylaşılması ilkeleri üzerinde bina edilecek dönüşümü Avrupa Kıtası olarak kendi evimizde başlatmalıyız. Geçmişte Avrupa'da yaşanan birçok savaş bize göstermiştir, bölündükçe zayıflıyoruz, birleştikçe güçleniyoruz. Türkiye kritik önemdedir.



‘’ÇÖZÜME DÖNÜK ÇABALARA KATKI SAĞLIYORUZ’’



Ukrayna'da silahların susması için kritik dönemdeyiz. Çözüme dönük çabalara katkı sağlıyoruz. Tarafların teşvik edilmesi önemlidir. Trump, Zelenski ve Putin ile ayrı ayrı görüşmelerimiz oldu.



İstanbul'da dışişleri bakanımız öncülüğünde görüşmeler devam ediyor. Gelinen aşamada barışın tesisi için diyalog kanallarının açık tutulması için tüm ortaklarımızın desteğine güveniyoruz. Adil bir barışın kaybedeni olmayacaktır. Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecektir.



Ukrayna Rusya savaşında kapsamlı bir ateşkes öncelikli olmak üzere çözüme yönelik katkı sağlıyoruz. Sürecin hassasiyetine binaen bir dayatmada bulunmaksızın tarafların teşvik edilmesi, adil ve kalıcı barışa ulaşılması bakımından çok önemli. İlk kez akan kanın durması için önemli bir fırsat penceresi aralandı.



NETANYAHU'NUN TUTUMU BÖLGEYİ TEHLİKEYE ATIYOR"



Gazze'de 20 aydır eşi görüşmemiş inasi felaket yaşanıyor. Buna dur demek zorundayız. Netanyahu'nun tutumu bölgeyi tehlikeye atıyor. Gazze'de 2 milyon insanın açlığa mahkum edilmesine uluslarları toplumun sessiz kalması insanlıkla bağdaşmamaktradır.



"SURİYE'DE YENİ SAYFA AÇILDI"



Suriye'de yeni ve umut dolu bir sayfa açılmıştır. Trump'ın yaptırımları kaldıracağını duyurması çok önemlidir. Söz konusu kararın diğer ülkelere de örnek olmasını diliyoruz.

