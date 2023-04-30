Son olarak Salı günü katıldığı bir canlı yayında fenalaşan ve programı erken bitirmek zorunda kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonraki birkaç gün için gerçekleştirmeyi planladığı mitingleri ve açılışları iptal etmişti.

Farklı kaynaklardan sağlık durumuyla ilgili açıklamalar yapılmış ancak bir yandan da program iptalleri devam etmişti.

SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 TV’nin ortak yayınında gündeme dair soruları yanıtladı.

Sağlık durumuyla ilgili son bilgiyi paylaşan Erdoğan, şunları söyledi;

"Gayet iyiyim. Zaten o günden sonra ben meydanlarda programlarımı yaptım.

Bunlardan en önemlisi Ankara programıydı.

Durmadan ara vermeden yol devam ettik.

Oralar bizim bir yerde enerji kaynağımız oluyor.

Öncelikle bizi ekranları başında izleyen dünyanın dört yanındaki kardeşlerime selamı gönderiyorum."

14 Mayıs seçimlerine 13 gün kala liderlerin programları devam ediyor.

Son olarak Ankara mitinginde vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu kez de katıldığı bir televizyon programında yurt dışındaki Türk vatandaşlarına seslendi.

Yurt dışında kullanılan oylara ilişkin seçim güvenliği prosedürlerini anlatan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Oy kullanma süreci sıkıntısız bir şekilde devam ediyor. Türkiye'de oy ve sandık güvenliği konusunda ne yapılıyorsa yurt dışında da bunun aynısını, hatta çok daha fazlasını yapıyoruz.

Her sandıkta kullanılan oylar, her gün sandık kurulu üyeleri gözetiminde çuvallara konup mühürleniyor, sonra konsolosluklarımıza getiriliyor.

Burada özel güvenlikli bölmelerde muhafaza ediliyor. Bu odaların kapılarında 6 ayrı kilit bulunuyor. Bu kilitlerin her biri kamu kurumlarının ve siyasi partilerinin temsilcilerine ait. Hepsi aynı anda orada olmadan kapılar açılmıyor.

Oy verme süresi bittikten sonra ağzı mühürlü olarak gelen oy torbaları, Ankara'da seçim kurulunun denetimi altında sandık kurullarında açılacak.

Türkiye'de yapılan seçimlerde olduğu gibi sayım ve dökümü yapılacak, ardından sonuçlar tutanak altına alınacak."

MİT'TEN SURİYE'DE OPERASYON

MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin El Kureyşi kod adlı şahsı uzun süredir takip ediyordu. Bu şahıs, Milli İstihbarat Teşkilatı'mızın Suriye'de yaptığı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Gurbetçileri yıllarca kimse önemsemedi. Biz teknolojik imkanları kullanarak gurbetçilerimizin oy kullanmasını sağladık. Son 21 yılda daha önce hayal dahi edilemeyen birçok adım attık. Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın araçlarını sınırlar içerisinde kullanabilme sürelerini iki yıla çıkardık.

Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR

Azerbaycan '1000 kalıcı konut yapmak istiyorum' dedi. Dün de onun temellerini attık. Dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımız yardıma koştular. Biz bu yapılanları asla unutmayacağız. Yaralarımızı da beraberce saracağız.

AFAD'ımız Kızılay'ımız bu süre içinde yoğun bir çalışma içinde oldular. Arama kurtarma ekipleri ile çok iyi bir diyaloğun içinde oldular. Tabi ölenlere Allah'tan rahmet yaralılara şifa diliyorum.

14 tane köy evini sahiplerine teslim ettik. Bizim için önemli olan süratle buralarda kalıcı konutların yapılması.

Hatay'da demir çelikten bir hastane yapımı var. Bunları da 3-6 ay arasında bu hastaneleri de bitirerek insanımıza kazandıracağız.

Türkiye'nin gücü arttıkça vatandaşımızın itibarı da artıyor. Vatandaşlarımdan ellerindeki gücü en iyi şekilde kullanmalarını istirham ediyorum. 14 Mayıs bu bakımdan büyük önem arz ediyor.

SEÇİM ANKETLERİ

Meydanların diliyle konuşursak farklı bir tablo var. Aldığımız anketlere bakarsak farklı bir tablo var. Meydanların dili derseniz hamdolsun 14 Mayıs önümüzde gümbür gümbür milletçe zafere doğru gidiyoruz. Hep söyleriz, önemlidir bu söz. Sefer bizden, zafer Allah'tan.

Bir de şu var , yapılan anketler. Fakat bu dönem anketlerini, çok karmaşık bir tabloda yapıyoruz. Deprem felaketi aslında anket tekniğini ortadan kaldırdı.

Buna rağmen anketörler bir şeyler yapıyorlar. Bunlara da baktığımız zaman yine hamdolsun kamuoyu ölçmek için değil, kamuoyu oluşturmak için şu anda yapılıyor.

Fakat lehte bir havayı anketlerde de görüyoruz. Gerek Cumhurbaşkanlığında gerek Cumhur İttifakı olarak güzel bir tablo şu anda önümüzde. Saha şu anda, diğerlerinde böyle bir saha yok.

AVRUPA'DA YABANCI DÜŞMANLIĞI

Irkçılık, İslam düşmanlığı ve ayrımcılık Batı'da artık kanser hücresi gibi hızla yayılıyor. Batı ülkeleri bu tehditle yüzleşme sürecini henüz gösteremiyor.

(NSU davası) Takipçisi olacağız. Gerekirse uluslararası mahkemelerde maddi manevi tazminattan tutun her türlü davayı açıp, neticesini almamız lazım.

İŞÇİ ALIMI AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz yıllarda TTK'ya ait maden ocaklarında 2 bin yeni işçi alımı yapacağımızı açıklamıştık. Yaz aylarında kardeşlerimiz işlerine başlamış olacak. Daha önce bin olarak açıklamıştık, iki bin alım yapacağız. Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum. Yönetim kurulu başkanımızla görüştüm.