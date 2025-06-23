Erdoğan'dan Şam'daki kilise saldırısına tepki

Suriye'nin başkenti Şam’ın Duveyla bölgesinde Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik dün akşam saatlerinde saldırı gerçekleşti. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre saldırının IŞİD'li bir terörist tarafından düzenlendiği bildirildi.

Suriye Sağlık Bakanlığı, terör saldırısına ilişkin yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısı 22, yaralıların sayısı ise 63 oldu.

ERDOĞAN'DAN SALDIRIYA TEPKİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kiliseye yönelik menfur terör saldırısını lanetlediğini belirterek, "Suriye'nin taşeron terör örgütleriyle yeni istikrarsızlık ortamına çekilmesine izin vermeyeceğiz. Suriye'nin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Suriye'nin başkenti Şam'daki Mar İlyas Kilisesi'ne yönelik gerçekleştirilen menfur terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine, yakınlarına, Suriye hükümetine ve halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum.

Suriye'nin huzur ve güvenini, iç barışı ve birlikte yaşama kültürünü, bölgemizin istikrarını hedef alan bu alçakça terör eylemi karşısında Suriye halkının ve hükümetinin yanındayız. Yıllardır süren zulmün ve çatışmaların ardından ilk defa geleceğine umutla bakan komşumuz, kardeşimiz Suriye'nin, taşeron terör örgütleri eliyle yeni bir istikrarsızlık ortamına çekilmesine asla izin vermeyeceğiz. Suriye hükümetinin terörle mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğiz."

SALDIRIYA DÜNYADAN TEPKİLER

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terör saldırısını en güçlü şekilde kınadı.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack X'teki hesabından saldırıya tepki göstererek, hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.

Barrack, paylaşımında, bu tür "korkakça" eylemlerin, Suriyelilerin oluşturmaya çalıştığı hoşgörü ve kapsayıcılıkla bütünleşmiş yeni toplumsal yapıda yeri olmadığını vurgulayarak, Suriye ve bölgede istikrarsızlık ve korku yaratmaya çalışanlara karşı mücadelesinde Şam hükümetine destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Suriyeli yetkililer de sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamalarda, kilisedeki patlamanın terör saldırısı olduğunu vurgulayarak, birlik mesajı verdi.

Türkiye, Katar, BAE, Suudi Arabistan, Ürdün, Fransa, Irak ve Bahreyn, sivillerin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan terör saldırısını kınayan açıklamalarda bulundu.