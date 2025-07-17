Erdoğan'dan Şara'ya kritik telefon! İsrail Şam'ı vurmuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsrail'in saldırıları sonrası Suriye'deki son durum ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kabul edilemeyeceğini, İsrail saldırganlığının tüm bölge için tehdit oluşturduğunu, Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkına destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Erdoğan, Suriye'de Dürzilerle sağlanan ateşkesin, Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara ise Suriye'de siyasi birliğin korunması, toprak bütünlüğünün sağlanması ve egemenliğin muhafaza edilmesine destekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

SÜVEYDA’DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı.

Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı.

Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz’da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı vurdu.

Süveyda’da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera’ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda’da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

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