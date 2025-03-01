Erdoğan’dan şaşırtan PKK açıklaması! “Demir yumruk…”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da şehit aileleri ve gazilerle iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Ülke ve millet olarak askeriyle, polisiyle, jandarmasıyla, güvenliğimiz için gece gündüz çalışan kardeşlerimize çok şey borçluyuz. Bugün her alanda güçlü, kudretli ve kolu uzun bir Türkiye var. Sadece vatandaşlarının değil mazlum ve mağdurların yardımına koşan bir Türkiye var.

"DEMİR YUMRUĞUMUZU HAZIR TUTUYORUZ"

Uzattığımız elin havada bırakılması, ısırılması halinde de daima demir yumruğumuzu hazır tutuyoruz. Barış ve huzur içerisinde yaşamayı ne kadar seviyorsak, mukaddesatımız bildiğimiz değerlerimize, inancımıza, vatanımıza, devletimize o derece tavizsiziz.

Terörle mücadelede başarımız ortada. Verilen sözler tutulmaz, şark kurnazlıklarına evrilemeye çalışılırsa bizden günah gider".

'KAZANAN 85 MİLYON OLACAK'

Kandan, kargaşadan ve gözyaşından beslenen kaos tüccarlarına kazın ayağının hiç de öyle olmadığını göstereceğiz. Yıllardır bu milletin iliğini kemirenler kaybedecek, kazanan 85 milyon olacak. Demokrasimiz olacak ekonomimiz olacak. Kardeşliğimiz olacak. Kazanan pasaportunu taşımaktan her zaman şeref duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti olacak. Kazanan aydınlık yarınlarımızın teminatı pırıl pırıl evlatlarımız olacak. Bunun için şehit yakınlarımıza diyorum ki, bu girişimin içinde sizleri üzecek hiçbir şey yoktur asla olmayacaktır.