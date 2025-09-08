Erdoğan'dan şehit açıklaması!

2025-2026 öğretim yılı açılış kapsamında Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi'ne giden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan, İzmir Bolçava'da Salih İşgören Polis Merkezi’ne ateş açılarak 2 polisin şehit olması sonrası yaralı olarak ele geçirilen 16 yaşındaki saldırgana dair konuştu. Erdoğan, "16 yaşındaki fail yakalanmıştır. Bağlantıları araştırılmaktadır. Tüm emniyet teşkilatımızın başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Bolçava'da Salih İşgören Polis Merkezi’ne ateş açılmıştı. 16 yaşındaki E.B. isimli maskeli bir çocuk elini kolunu sallayarak babasına ait olduğu öğrenilen pompalı tüfekle polis merkezine ateş açmıştı. Saldırgan ise yaralı halde ele geçirilmişti.

Saldırganın ise olaydan sonra bir videoda "Allahu Ekber" şeklinde bağırdığı görüldü. Yaralı olarak gözaltına alınan saldırgan ise öldü.