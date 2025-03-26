Erdoğan'dan şok açıklama: Daha büyük turp ortada yok

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında flaş bir çıkışta daha bulunarak, "Bunlar daha büyük turp ortaya çıkmadan yaşananlar" dedi.

ERDOĞAN: HEYBEDEKİ BÜYÜK TURPLAR ORTAYA SAÇILDIĞINDA SURATLARINA BAKACAK YÜZLERİ DAHİ KALMAYACAK

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' iddiaları kapsamında tutuklanmıştı. İmamoğlu ile ilgili Erdoğan'dan şok bir çıkış geldi. Erdoğan, "İstanbul'un büyükşehir ve bazı ilçe belediyeleri ile yolsuzluk, hırsızlık konusunda yamyamlığın kitabını yazdığı anlaşılıyor. Usulsüz diploma ile başlayıp bütün şehri adeta bir ahtapot gibi saran rüşvet ile devam eden rezilliklerin boyutu gün yüzüne çıkmış oldu. Güya yakıt tankeri ile taşınan milyonlarca liralık sebze meyveden İstanbul halkının mahrem bilgilerinin yabancılara peşkeş çekilmesine, hırsızlıklardan tetikçilere varıncaya kadar her türlü hukuksuzluk var. Öyle ki, İstanbul'un CHP'li belediyelerindeki yolsuzlukları dizi yapmaya kalksanız, Brezilya dizilerinden daha fazla malzeme ile karşılaşırsınız. Henüz bunlar heybedeki büyük turplar ortaya dökülmeden yargının elde ettiği suçlar. Heybedeki büyük turplar ortaya saçıldığında bunların kendi yakınlarının suratlarına bakacak yüzleri dahi kalmayacak. CHP yönetimi iddiaları aydınlatmak yerine ucuz siyasete yönelmeyi tercih ediyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu'nun tutuklanmasından önce Erdoğan, "Turpların büyüğü heybede" ifadelerini kullanmış ardından ise tutuklamaların gelmesi dikkat çekmişti.

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ön seçim öncesi şafak baskını ile sabah saatlerinde gözaltına alınmıştıştı. İmamoğlu için ‘yolsuzluk’ ve ‘kent uzlaşısı’ iddialarıyla soruşturmalar açılmıştı. İmamoğlu için Başsavcılık dosyasında ‘suç örgütü lideri’ tanımlanması yer almıştı. 4 günlük gözaltı süreci sonrası mahkeme, İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ suçlamasında tutuklanmasına, ‘kent uzlaşısı’ soruşturmasında ise adli kontrol kararı olmaksızın serbest bırakılmasına karar vermişti. İmamoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın da bulunduğu Silivri Cezaevi’ne getirilmişti.