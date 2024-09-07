Erdoğan'dan şok açıklama: Kılıçları kime çekiyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 21. İmam Hatipler Kurultayı’nda yaptığı konuşmada kılıçla yemin eden Atatürkçü teğmenleri hedef aldı.

TSK’nın yıpratılmasına izin vermeyeceklerini belirten Erdoğan, teğmenlere yönelik olarak “Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsun?” şeklinde konuştu.

Teğmenlere yemin incelemesi. MSB'den açıklama geldi

"TEMİZLENMESİ İÇİN ADIMLARIMIZI ATIYORUZ"



Milli Savunma Üniversitesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile konuyu görüştüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz.” diye konuştu.

Teğmenlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı

"TEMİZLENMESİ İÇİN ADIMLARIMIZI ATIYORUZ"



Milli Savunma Üniversitesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı ile konuyu görüştüklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz.” diye konuştu.

Ümit Özdağ: Genç subaylar kanlarının gereğini yaptı

"BUNLARIN ORDUMUZ İÇİNDE BULUNMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Şimdi bunlarla ilgili olarak da gerekli bütün araştırmalar hepsi yapılıyor. Oradaki birkaç tane kendini bilmez, bunlar da temizlenecek. Biz buralara durup dururken gelmedik. Bu 30 kişi olabilir, 50 kişi olabilir. Kim olursa olsun, bunların ordumuzun içinde bulunması mümkün değil.

Üç tane birinci olan kızımız var. Bu kızlarımızdan birinin ismi İkra… Üç kardeş, adı İkra. Manisalı ve birinci oldu. Diğer ikisi onlar da birer Anadolu yavrusu. Fakat tabii bu oyuna nasıl geldiler, gelindi; şimdi çalışmalarımızı yapıyoruz. Ve bu konuyla ilgili olarak üniversitemizle görüşmemizi yaptık. Kara Kuvvetleri ile görüşmelerimizi yaptık. Bunların süratle temizlenmesi için adımlarımızı atıyoruz."