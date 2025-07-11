Erdoğan'dan son dakika PKK paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü!
Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:
Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin
Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 11, 2025
Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin. ????????