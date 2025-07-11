Erdoğan'dan son dakika PKK paylaşımı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan son dakika PKK paylaşımı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın silah bırakmasına ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın silah bırakması sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü!Erdoğan ile Bahçeli telefonda görüştü!

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde:

Terörsüz Türkiye hedefimize giden yolda bugün atılan önemli adımın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru ve bölgemizde kalıcı barışın tesisi için yürüdüğümüz bu yolda Cenab-ı Allah hedeflerimize ulaşmayı bizlere nasip eylesin

Son Haberler
Kırıkkale’de cinsel saldırı zanlıları tutuklandı! 5 şahıs tutuklandı
Kırıkkale’de cinsel saldırı zanlıları tutuklandı! 5 şahıs tutuklandı
İBB soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi
İBB soruşturmasında 8 kişi hakkında tutuklama talebi
Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılıyor
Bakan duyurdu! Hesaplara yatırılıyor
PKK'nın silah bırakmasının ardından DEM Parti'den ilk açıklama!
PKK'nın silah bırakmasının ardından DEM Parti'den ilk açıklama!
Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye eleştiri
Semih Şentürk'ten Fenerbahçe'ye eleştiri