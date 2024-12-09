Erdoğan'dan Suriye mesajı: Şam asıl sahiplerinin eline geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Erdoğan'ın açıklama yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Isparta Keçiborlu‘da eğitim uçuşu esnasında kaza kırıma uğrayan askeri helikopterimiz de şehit olan altı kahramanımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Şehitlerimizin ailelerine sevenlerine silah arkadaşlarına ve Türk Silahlı kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

BURS ÜCRETLERİ

Türkiye’nin ikinci büyük kütüphanesi olan Şahinbey Millet Kütüphanesi açarak gençlerimiz de hasret giderdik. Bu vesileyle 2024-2025 akademik yılında üniversite öğrencilerine verilen burs ve kredi tutarında %50 oranında artışa gittiğimizin müjdesini paylaştık. Önlisans ve lisans için 2000 TL olan rakamı 3000 TL’ye yüksek lisansta 4000 TL olan miktarı sekiz 6000 TL’ye doktora öğrencilerimiz için 6000 TL olan tutarı 9000 TL’ye çıkardık. Burs miktarlarını üniversite öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bölgemiz ancak demokrasi ve bunun içinde bir dönüm noktası ifadesiyle tarif ve tahlil edilecek safta kritik gelişmelere sahne oluyor.

"BAAS DİKTATÖRLÜĞÜ TAMAMEN ÇÖKTÜ"

Komşumuz Suriye’de 13 yıldır devam eden iç savaş dün itibari ile artık yeni bir boyut kazandı. 61 yıldır kanla zulümle baskıyla ve zorbalıkla ayakta kalan baas diktatörlüğü de tamamen çöktü. Verilen sözlere rağmen yıllardır bölücü örgütün işgali altında bulunan Tel Rıfat ve Münbiç'in teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Tabi eski rejimin çekilirken dahi kimi şehirleri bölücü terör örgütünün Suriye uzantısına bırakması aralarındaki kirli İttifakı bir kez daha gözler önüne sermiştir. Ülkemizdeki ana muhalefet son ana kadar umudunu kesmediği Eset Rejimi bu süreç boyunca Türkiye karşıtı tutumunu bir an olsun terk etmemiştir. Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözüme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş, manası anlaşılmıştır. Arkasında 1 milyona yakın insanın katledildiği 12 milyon insanın kaldığı bir çok şehri enkaza dönmüş bir Suriye bırakarak kaçmıştır. Zülüm ile abad olamayacağı hakikati Suriye’de bir kez daha teselli etmiştir. Milletimizin ve uluslararası kamuoyunun bilmesini isterim Türkiye, Suriye ihtilafının başından beri komşuluk hukukunun ve büyük devlet olmanın icaplarını harfiyen yerine getirmiştir. Barıştan, özgürlükten, diyalogdan adaletten Suriye’nin bir an önce huzura kavuşmasından yana olduk.

"SURİYE HALKI KARDEŞİMİZDİR"

Devrik rejimin hasmane tutumuna rağmen Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve üniter yapısının korunmasını savunduk. Elbette haksızlığa, hukuksuzluğa, baskıya ve zulme karşı sesimizi yükseltmekten tepkimizi ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmedik. Şunu da en başından beri tekrar tekrar ifade ediyoruz. Suriye ile ilgili hassasiyetimiz hiçbir zaman menfaat eksenli olmamıştır. Biz bu konuya hep vicdan penceresinden baktık. Suriye halkı bizim kardeşimizdir. Tüm kesimler ile tüm inanç gruplarıyla can dostumuzdur. Sınır uzunluğu 910 kilometrelik sınırı paylaştığımız komşularımıza sırtımızı dönmemizi bizden kim bekleyebilir? Gönlümüzün bir yarısı Antep‘te Hatay ise Şanlıurfa'da ise diğer yarısı Afrin‘dir, Halef’tir, Hama'dır, Humus'tur, Şam'dır. Tarihin ve coğrafyanın bize hatırlattığı bu gerçekleri son 13 yıldır ülke ve millet olarak bizzat yaşadık. Bilfiil tecrübe komşumuzun evinde yangın çıktığında ilk koştuğu yer burası oldu. Suriyeli kardeşlerimiz canlarını kurtarmak için ilk önce bizim kapımızı çaldı. Az değil dört buçuk milyon Suriyeli evimizde misafir oldu. Bir dönem nüfusu 3.7 milyona ulaşan ancak şimdi sayıları 2.9 milyona düşen Suriyeli muhacirlere 13 yıl boyunca biz ev sahipliği yaptık. Bunu da inancımız ve komşuluk hukukumuzun gereği olarak memnuniyetle yerine getirdik.