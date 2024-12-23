Erdoğan'dan Suriye mesajı: Yeni yönetimle yakın diyalog halindeyiz

Erdoğan'ın başkanlığında bir araya gelen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sona erdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"SOSYAL YARDIMLAR"

Yatırımları ve ekonomik istikrarı önceleyen bir bütçe. 2025 bütçesine halkın bütçesi değil diyenlere şu rakamları hatırlatmak istiyorum. Rekabet kurallarını ihlal ederek enflasyonu körükleyen fırsatçılarla mücadelemizde yeni yılda daha kararlı olacağız. 2023 ve 2024 yılında toplam 2,6 trilyon lira para harcadık. Deprem yatırımları gündemi 2025 bütçesinde de yerini koruyor. Deprem turistleri ne yaparsa yasın, biz hak sahibi vatandaşlarımız yuvasına kavuşana kadar çalışacağız. Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır. 2025 bütçemizde istihdam ve üretime 2,6 trilyon liradan fazla kaynak ayırdık. 2025 yılı boyunca çiftçimize esnafımıza sanayicimize yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz.

"İSTİHDAM 1 MİLYON KİŞİ ARTTI"

Dezenflasyon süreci başladı. Yeni yılda ivmelenecek. 22 yıldır durduğumuz yer bellidir. Biz istiyoruz ki, dünya ve Türkiye değiştikçe muhalefet partileri de kendilerini güncellesin. Hadi zihniyet değişmiyor, tarz değişsin. Hep böyle bir muhalefet özlemi içinde olduk. Her defasında muhalefete dair acı gerçeklerin sert duvarına çarptık. Muhalefet maalesef bütçe görüşmelerinde de katkı sunmak yerine sabote etmeyi kışkırtmayı tüm süreci terörize etmeye çalışmıştır. Böyle gelmiş ama artık böyle gitmesin diyoruz. AK Parti grubumuz ile Milliyetçi Hareket Grubu ve sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum. Ekonomide bir müjdemizi de paylaşmak istiyorum. MB rezervleri düzenli olarak artıyor. Brüt rezervlerimiz 163,5 milyar dolara çıktı. İstihdam tarafı da iyi gidiyor. Bir senede istihdam 1 milyon kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 8,8'e düştü.

"EMEKLİLERİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmiştik. Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde birçok proje hayata geçirildi. 16 milyonu aşan emeklilerimizle gurur duyuyor, hayat kalitelerini artırmak için çalışıyoruz. Emeklilerimiz için umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda söz verip, göreve gelince sözlerini unutanlardan değiliz. Her sıkıntının farkındayız. Emeklilerimizi enflasyona ezdirmeme konusunda kararlı olduğumuzu vurgulamak istiyorum.