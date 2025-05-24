Erdoğan’dan sürpriz çıkış! ‘Terörsüz Türkiye’ için geri sayım başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Bir Şiir Bir Hayat Canım İstanbul' Programında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarda da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye'yi inşallah yakın zamanda çok sağlam bir zemin üzerinde yükselteceğiz. Tıpkı üstadımız Necip Fazıl gibi bu eseri de gençlerimize miras bırakıp yürüyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Göz bebeğimiz İstanbul'u muhabbetle selamlıyorum. Hemşerilerimin her birine en derin sevgilerimi sunuyorum. İstanbul'un bu müstesna kubbesinin altında ülkemizin ve yurdumuzun dört bir yanındaki kardeşlerimize selamlarımı gönderiyorum. Bu önemli etkinliğin özellikle de düzenlenmesinde ülkemiz ve kültür sanat camiamız için fikir ve edebiyat dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

İstanbul'la ne kadar iftihar etsek azdır. Böyle kadim bir şehrin hizmetkarı olmaktan şeref duyuyoruz. Sergiyi ziyaret eden arkadaşlarımız hem üstat Necip Fazıl Kısakürek'ın eserlerini hem de Mehmet Kısakürek'in anılarını yapay zeka ile duyabilecek.

Ona göre eser vermenin ilk şartı fikrin çilesini çekmekti. Üstat son nefesine kadar hep bunun kavgasını verdi. Kurduğu cemiyetle Anadolu'yu adım adım gezdi. Milletimizi ruh kökleriyle buluşturmak için ömrü boyunca çalıştı. Tabii bu kutlu yürüyüşte devrin kibir abidelerinin de radarına girdi, dergileri toplatıldı. Üstat bu yolda hiçbir çılgınlığa kapılmadı. Şunu büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki, üstadın çektiği çilelerin hiçbir boşa gitmemiş, ektiği tüm fidanlar çiçek açmış, hamdolsun meyvesini vermeye başlamıştır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI

Bugün geçmişten aldığı ruh ve mirası geleceğe aktarmakta kararlı bir gençlik var. Türkiye Yüzyılı'nın kilometre taşları hamdolsun bu gençliğin vizyonuyla tek tek yerlerine oturuyoruz. Bilimden kültür ve sanata, savunma sanayine, bu gençlik muteber Türkiye'nin geleceğini inşaa ediyor. Bizde bu gençliğin önündeki engelleri kaldırmaya çalışıyoruz. Terörsüz Türkiye'yi inşallah yakın zamanda çok sağlam bir zemin üzerinde yükselteceğiz. Tıpkı üstadımız Necip Fazıl gibi bu eseri de gençlerimize miras bırakıp yürüyeceğiz.