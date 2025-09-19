Erdoğan’dan sürpriz görüşme! Saray kaynakları doğruladı… Özel iddia etmişti…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.’ın İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda Erdoğan ile görüştüğünü iddia etti. İddiayı bugün hem Alman basını hem de Saray kaynakları doğruladı.

Alman basını DW Türkçe'nin özel haberine göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr.'ın geçtiğimiz hafta İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiası, Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından doğrulandı.

Middle East Eye muhabiri Ragıp Soylu’nun haberinde Donald Trump Jr. ve beraberindeki bir grup iş insanı geçen hafta İstanbul’da Erdoğan’la bir araya geldiği aktarıldı. Saray kaynakları ise görüşmenin gerçekleştiğini doğruladı. Kaynaklar, ziyaretin bir “nezaket ziyareti” olduğunu söylerken, “Gazze oğluyla değil, muhatabıyla görüşülür” denildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz çarşamba günü partisinin Bahçelievler ilçesi Haznedar Meydanı'nda düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald John Trump Jr.'ın geçen hafta İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü iddia etmişti. Özel, "Geçen hafta cumartesi günü, İstanbul’da Dolmabahçe’deki çalışma ofisinde ismini gizleyerek, Trump’ın oğlu Junior Trump’ı ağırlayarak, onunla pazarlığa tutuşuyor. İş adamı yazmışlar, ismini yazmıyorlar ziyarete, iş adamı yazmışlar. Filistin kan ağlarken Trump’ın oğlu ile lobi şirketleri üzerinden iş tutuyor. Filistin’i, Filistin’deki kardeşlerimizi yalnız bırakıp, Filistin’i Trump’a terk ediyorlar" demişti.

