Erdoğan'dan sürpriz hamle! Endonezya'da Mehter Marşı duyunca dayanamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto, Bogor Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi İlk Toplantısı'nın ardından anlaşmaların imza törenine başkanlık etti ve ortak basın toplantısı düzenlendi.

İki ülke arasında 12 alanda mutabakat metni imzalandı.

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MEHTER MARŞI'NA EŞLİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ortak basın toplantısının ardından Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto tarafından onuruna verilen resmi öğle yemeğine iştirak etti.

TEBESSÜMLE KARŞILADILAR

Yemekte iki ülkenin sembolik müzikleri dinletilirken Mehter Marşı da o eserler arasında yer aldı. Erdoğan'ın, Mehter Marşı'nın çalındığı sırada yemeğini bırakarak marşa eşlik etmesi büyük ilgi gördü, yan masadaki kişiler tebessümle karşıladı.

MEHTER MARŞI NEDİR?

Mehter (veya çoğulu mehterân), Osmanlı saray teşkilatında yer alan çalgı takımı. ... Dünyanın en eski askerî bandolarından birisidir.

MEHTER MARŞI'NIN SÖZLERİ;

Gafil ne bilir neşei pür, şevki vegayı

Meydanı celâdetteki enveri sefayı

Meydanı celâdetteki enveri sefayı

Meydani gazâ aşk ile tekbirler alınca

Titrettiğinde rûyi zemin, arşi semâyı

Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan

Kuranda zafer vâdediyor hazreti yezdân

Allah yoluna cenk edelim, şan alalım şan

Ku'anda zafer vâdediyor hazreti yezdân