Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, kurum içi mobbing iddiaları, “ak teneke” lakabı ve Dracula’da kendine başrol vermesiyle eleştirilerin odağında.

Cumhurbaşkanı ve Erdoğan’ın mobbing iddiaları için araştırma talimatı verdiği öğrenildi.

İddialar, Karadağlı’nın yanı sıra Genel Müdür Yardımcısı Sükun Işıtan’ı da kapsıyor. Kurumda yaşananlar artık “her kurumda olabilecek sıradan olaylar” şeklinde değerlendirilmiyor.

Nefes'ten Tarık Işık ve Mahmut Aydın'ın haberine göre; Meclis kulislerinde, ikiliye yönelik suçlamaların Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a kadar ulaştığı konuşuluyor.

Erdoğan’ın, söz konusu iddiaların araştırılması yönünde talimat verdiği belirtildi. Ancak Karadağlı’nın görevden alınmasının kısa vadede beklenmediği ifade edildi. Erdoğan'ın bazı bürokratlarla ilgili iddialar ortaya atıldığında, görevden almayı bir süre ertelediği biliniyor.

ERSOY'UN KOLTUĞU DA SALLANTIDA

Karadağlı’nın bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olumsuz dikkatini çektiği yorumları yapılırken, bu durumun Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da koltuğunu etkileyebileceği değerlendirildi.

Tamer Karadağlı'nın “Bana ‘ak teneke’ diyorlar” ifadesi Meclis kulislerinde espri konusu olmuştu.

Milletvekillerinin bu lakapla sık sık şaka yaptığı, Karadağlı'nın da kurumda ilginç tavırlar sergilediği öne sürülmüştü. Karadağlı'nın bazı özel konuklarını ayaklarını masaya uzatarak karşıladığı ve “I’m the big boss (Büyük patron benim)” dediği iddia edilmişti.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda, Devlet Tiyatroları’ndan gelen 12 öğretim görevlisinin ders verme izinleri yenilenmedi. Karadağlı’nın, bazı öğretim üyelerinin CHP’li belediyelerle ilişkisini rektörlüğe gerekçe gösterdiği iddia edilse de, bu hocaların Karadağlı için “ak teneke” dedikleri gerekçesiyle görevlerinden alındıkları öne sürüldü.

KENDİSİNE BAŞROL VERDİ

Karadağlı ayrıca DT'de gösterime giren Dracula'da başrol oynamıştı. Kendi yönettiği kurumda kendine başrol vermesi tepki çekmişti. DT'de sağ kolu olarak anılan Sukün Işıtan'da kurumun en prestijli ödülünü almıştı.