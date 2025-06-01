Erdoğan’dan tebrik: Göklerin gururu 114 yaşında!

Kaynak: AA
Erdoğan’dan tebrik: Göklerin gururu 114 yaşında!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Kuvvetleri’nin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk ordumuzun gözde kuvveti, caydırıcı gücü, milletimizin göklerdeki gurur kaynağı Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selamlarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

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