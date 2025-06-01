Erdoğan’dan tebrik: Göklerin gururu 114 yaşında!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk ordumuzun gözde kuvveti, caydırıcı gücü, milletimizin göklerdeki gurur kaynağı Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum. Hava şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selamlarımı iletiyorum." ifadelerine yer verdi.
Kahraman Türk ordumuzun gözde kuvveti, caydırıcı gücü, milletimizin göklerdeki gurur kaynağı Türk Hava Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 1, 2025
Hava şehitlerimizi rahmetle yâd ediyor, görevini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selamlarımı iletiyorum. pic.twitter.com/IcozPHT52c