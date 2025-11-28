Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Teşkilatı için 9 bin 200 yeni aracın hizmete alım töreninde açıklama yaptı.

Güvenlik güçlerine birtakım uyarılarda bulunan Erdoğan, "Vatandaşımıza saygıyı, tevazuyu elden bırakmayacaksınız. Görev yaparken hukukun dışına çıkmayacaksınız. Kendini devletin üstünde gören şehir eşkıyalarına, sokak çetelerine, zehir tüccarlarına ve terör örgütlerine nefes aldırmayacaksınız" ifadelerini kullandı.

'ÇOK VAHİM HATALAR YAPILDI'

Erdoğan, Türkiye’nin geçmişteki terörle mücadele yöntemlerinin derin sorunlar doğurduğunu ifade ederek "Terörle mücadelede bir dönem çok vahim hatalar yapıldı. Bu hatalar sorunu büyüttü, karmaşık hale getirdi. Devlet ile vatandaş arasındaki bağ zarar gördü. Kendini hukukun üstünde gören kimi odakların yanlış uygulamalarının faturasını millet ve devlet birlikte ödedi" dedi.

Erdoğan "Son 23 yılda yanlışlara son verdik, hataları telafi ettik. Güvensizlik zeminini el birliğiyle ortadan kaldırdık. Güvenliğin arkasına saklanarak hukukun çiğnenmesine hiç eyvallah demedik" dedi.

CHP'YE YÜKLENDİ

CHP'ye tepki gösteren Erdoğan "Sizi asılsız iddialarla hedef almalarına, yolsuzluk dosyalarını perdelemek için üzerinize gelinmesine eyvallah etmeyeceğiz. Ana muhalefet aktörlerinin bilerek ya da bilmeyerek alet oldukları bu yıpratma savaşından vazgeçmelerini temenni ediyorum" dedi.