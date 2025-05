Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! "Kimse kusura bakmasın..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi'nde İstanbul GENÇFEST Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin detaylarda kaybolan değil, büyük resme odaklanan bir millet olduğunu söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim; biz öyle sıradan bir devlet değiliz, biz öyle sıradan bir millet değiliz. Biz 100 yıldır, 200 yıldır tarih sahnesinde olan bir millet hiç değiliz. Bittik tükendik demedik. Her bozgundan sonra yeniden toparlandık. Her seferinde küllerimizden yeniden doğduk. Her seferinde daha güçlü filiz verdik. Her seferinde daha derinlere kök saldık. Bu aziz millet başka milletlere benzemez. Bizim millet olarak hafızamızda, ruhumuzda, damarlarımızda akan kanda o tarihin birikimi ve tecrübesi var. Bizi büyük bir millet yapan da işte o tecrübedir.

"KUTLU YÜRÜYÜŞÜMÜZÜ DURDURAMAZLAR"

Buraya nereden geliyorum? Arnavutluk'ta uluslararası bir toplantı yapıldı. Konuşmamı yaptım ve gençlerle buluşmak üzere oradan ayrıldım. Zira GENÇFEST toplantım çok önemliydi. Her meselemizde detaylara takılan değil, fotoğrafın bütününü gören bir milletiz. Sorun mu var? Allah'ın izniyle çözer geçeriz. Dert mi var? Devasını bulur gideriz. Engel mi var, badire mi var? Hepsini aşar geçeriz. Hiç endişeniz olmasın; bizim kutlu yürüyüşümüzü asırlardır durduramadılar, bundan sonra da durduramazlar. Bırakın başkaları detaylarda kaybolup gitsin. Biz ufka bakacağız, ufkun ötesine bakacağız" dedi.

"İNSANİ DİPLOMASİNİN SANCAKTARLIĞINI YAPIYORUZ"

Türkiye’nin küresel gelişmeleri izleyen değil, yön veren bir ülke olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı, , “Gözümüz Filistin’de, Gazze’de, Pakistan’da, Libya’da, Sudan’da, Rusya- Ukrayna savaşında. Akan kanı durdurmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İnsani diplomasinin sancaktarlığını bugün Türkiye yapıyor. Barış diplomasisinin öncülüğünü dünyada bugün Türkiye üstleniyor. Yıldızı küresel ölçekte parlayan bir Türkiye var. Masada ve sahada güçlü bir Türkiye var. Olayları tribünden izleyen değil yöneten yönlendiren bir Türkiye var" dedi.

"HEDEFE ULAŞINCAYA KADAR DURMAYACAĞIZ"

'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ufkun ötesine bakarken elbette kendi sokağımızı ihmal etmiyoruz. İçeride cepheyi güçlendirmek için önemli adımlar atıyoruz. Terörün, şiddetin, terör tehdidinin olmadığı bir ülkeyi ve bölgeyi inşa etmek için yoğun gayret içerisindeyiz. Bu musibetten ülkemizi, milletimizi tamamen kurtarmak için çok hassas, çok kararlı adımlar atıyoruz. Hedefe ulaşıncaya kadar durmayacağız" dedi.

"KİMSE KUSURA BAKMASIN..."

Sürecin geldiği noktadan rahatsız olanların bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "Terör örgütü kendini feshettiğini, silahları da bırakacağını açıklayınca içeride bazıları bundan rahatsız oldu. Yıllardır terör örgütüne tek bir eleştirel cümle dahi kurmayanlar birden örgütün kanlı geçmişini hatırladı. Ekranlarda yüzleri düşenleri mi ararsınız, köşelerinde karalar bağlayanları mı ararsınız, sözde kulis bilgileriyle fitne tüccarlığı yapanları mı ararsınız, neredeyse terör örgütüne gidip 'yapmayın, terörü bırakmayın' diye yalvaracaklar. 'Cumhur İttifakı bu başarıyı elde etmesin de 'Terör devam edip gitsin' diyecek kadar ihtiraslarının esiri olanlar var. Kimse kusura bakmasın, biz artık bu terör musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmak istiyoruz" diye konuştu.

"TERÖRDEN KURTULACAĞIZ"

Çok yakın bir zamanda Türkiye'nin terörden kurtulacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye, Türkiye Yüzyılı'nın kilit taşı olacak. Bu eseri de siz gençlerimize hediye edeceğiz. Cumhur İttifakı olarak tam bir dayanışma içinde inşallah terörü bitiriyor, Türkiye'yi huzura, kardeşliğe, refaha taşıyoruz. Bu, en büyük eserimiz olacak. İstiyoruz ki kaderi de kederi de beraber göğüsleyelim. Sevincimizi de hüznümüzü de birlikte yaşayalım. Türküyle Kürdüyle Arabıyla Çerkeziyle Alevisiyle Sünnisiyle müşterek bir geleceği huzur içinde güvenle kucaklayalım. Çok yakın bir zamanda Türkiye'yi 40 yıldır sırtında taşıdığı sıkıntıdan kurtaracağız. Bunu başardığımızda Türkiye'de yepyeni bir dönem başlayacak" ifadelerini kullandı.