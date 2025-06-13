Erdoğan'dan tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül için taziye mesajı

Kaynak: AA
Erdoğan'dan tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül’ün vefatı üzerine taziye mesajı paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tiyatro sanatçısı Hüseyin Goncagül'ün vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Tiyatro, radyo ve televizyon alanında birbirinden değerli çalışmalara imza atan, karakteriyle, duruşuyla, samimiyetiyle gönüllerde farklı bir yere sahip olan İstanbul İmam Hatip Okulundan arkadaşım, kıymetli kardeşim, sanatçı Hüseyin Goncagül'e Allah'tan rahmet diliyorum. Hüseyin kardeşimin ailesine, dostlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Gaziantep FK'da Memik Yılmaz yeniden başkan seçildi
Gaziantep FK'da Memik Yılmaz yeniden başkan seçildi
Teneffüste patlayan madde ilkokulu karıştırdı: Öğrencinin serçe parmağı koptu! Sır olayın perde arkası ne?
Teneffüste patlayan madde ilkokulu karıştırdı: Öğrencinin serçe parmağı koptu!
İş aramada ‘iyi hal’ belgesinin yerini aldı: Başınız ağrıyabilir!
İş aramada ‘iyi hal’ belgesinin yerini aldı: Başınız ağrıyabilir!
Güvenlik kamerası hırsızları ele verdi!
Güvenlik kamerası hırsızları ele verdi!
Fenerbahçe'de imza sürecini kökten değiştiren gelişme
Fenerbahçe'de imza sürecini kökten değiştiren gelişme