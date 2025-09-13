Erdoğan'dan transfer açıklaması: 9 isim partimize katıldı!

Erdoğan katıldığı programda parti transferleri konusunda, "Yeni isimlerle kadromuzu takviye ediyoruz. 9 isim partimize katıldı. Saflarımızı sıkılaştırılıp güçleniyoruz" dedi. Erdoğan konuşmasının ardından Özlem Vural Gürzel'e rozetini bizzat takması dikkat çekti. Ayrıca Aydın'ın 'topuklu Efesi' Özlem Çerçioğlu'na ise Erdoğan rozetini takmamıştı.

Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel CHP'den istifa ettiğini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. CHP Beykoz Belediye Meclis üyeleri Uğur Gökdemir ve Murat Uzun da partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı.

İLK YENİÇAĞ DUYURMUŞTU

Ardından dün Yeniçağ olarak Özlem Vural Gürzel ve beraberindeki isimlerin AKP'ye bugün Haliç Kongre Merkezi'nde AKP Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda katılacağını duyurmuştuk.

GÜRZEL'İN AKP'YE KATILDIĞINI AÇIKLADI

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde AKP Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'nda yaptığı konuşmada Özlem Vural Gürzel'in AKP'ye katıldığını açıkladı.

rozet-2222.png

"9 İSİM PARTİMİZE KATILDI"

Erdoğan, "Beykoz Belediye Başkanvekili Gürzel'in AK Parti'ye katılmasının sevincini yaşıyoruz. Yeni isimlerle kadromuzu takviye ediyoruz. 9 isim partimize katıldı. Saflarımızı sıkılaştırılıp güçleniyoruz" ifadelerini kullandı.

TOPUKLU EFE'Yİ KISKANDIRACAK HAMLE

Erdoğan konuşmasının ardından Özlem Vural Gürzel'e rozetini bizzat takması dikkat çekti. Ayrıca CHP'den AKP'ye geçen Aydın'ın 'topuklu Efesi' Özlem Çerçioğlu'na ise Erdoğan rozetini takmamıştı.

rozet-33333.webp

