Erdoğan'dan "Trump iddiaları"na sert yanıt: Bu adam uydurup duruyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler'in (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere "TRK" uçağıyla ABD'nin New York kentine gitti.

Erdoğan, ABD'ye hareketi öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenleyerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, bir gazetecinin sorusu üzerine "ABD Başkanı'yla Gazze hakkında pazarlık yaptığı" iddialarını yanıtladı.

"BU ADAM UYDURUP DURUYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne pazarlığı yapmışız, O da yanımızda mıydı, Siz inanmıyorsunuz bu tür şeylere değil mi? Arkadaşlar, sağıra hakaret etmek istemem de sağır duymaz uydurur, bu adam da durmadan böyle uydurup duruyor" dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Bizler uçak alımlarını falan Özgür Özel'e sorarak bugüne kadar yapmadık ve yapmayız. Zaten bu işlerden de anlamaz. Onun kıratı değil. Dolayısıyla biz Sayın Trump ile herhangi bir alışveriş, Türkiye-Amerika arasında yapacak olursak bunu zaten oğlu ile yapmamız gerek yok. Trump'ın bizzat kendisi ile yaparız."

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr. ile Gazze konusunda pazarlık yaptığı ve bu pazarlık sonucu F-16 ve F-35 uçakları konusunda anlaşma yapıldığını iddia etmişti.

