Erdoğan'dan ‘Trump övgüsü’ için yanıt

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan ‘Trump övgüsü’ için yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Trump övgü dolu sözlerle sizden bahsetti. İsrail’e Türkiye ile bir sorun varsa çözebileceğimi söyledim, dedi” sorusuna “Daha görüşmedik” cevabını verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Son Haberler
Huzurevinde yangın şoku: 24 kişi dumandan etkilenmişti: Başsavcılık devrede
Huzurevinde yangın şoku: 24 kişi dumandan etkilenmişti: Başsavcılık devrede
Erdoğan'dan ‘Trump övgüsü’ için yanıt
Erdoğan'dan ‘Trump övgüsü’ için yanıt
Kafede dehşet! Tabancayla saldırdı
Kafede dehşet! Tabancayla saldırdı
Çaykur Rizesporlu Atilla Mocsi Trabzonspor maçı öncesi iddialı
Çaykur Rizesporlu Atilla Mocsi Trabzonspor maçı öncesi iddialı
Bin yılın sırrı! Tapınakta ortaya çıkan samuray hikâyesi
Bin yılın sırrı! Tapınakta ortaya çıkan samuray hikâyesi