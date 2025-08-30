Erdoğan'dan Türkiye gündemine oturacak sözler! 'Bedeli ağır olur'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Mezuniyet törenimizi çok anlamlı bir günde gerçekleştiriyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Kahraman ordumuz necip milletimizle yekvücut olup zafere ulaştı. Emperyalistler bu topraklardan edebiyen kazındı."

"30 Ağustos'ta milletimiz, zillete asla rıza göstermeyeceğini, hürriyetinden ödün vermeyeceğini bir kez daha ispatlamıştır. Milletimiz esarete boyun eğmez."

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün 9 sene öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir"

"Güçlü Türkiye, Güçlü Ordu' şiarımızı inşallah tüm katmanlarıyla adım adım hayata geçireceğiz"

"EN UFAK BİR REHAVETİN AĞIR BEDELLERİ OLUR"

"Türkiye üzerine sinsi hesap yapanlar 15 Temmuz'da kolumuzu kestiklerini sanıyorlardı. Kesilenin sadece sakalımız olduğunu çok kısa sürede onlar da gördüler. Biz ise onların 40 yıldır besleyip büyüttükleri yılanlarının başını kopardık."

"Kahraman ordumuzu yıpratmaya çalışanlar, herkesten önce karşılarında bizi bulacaklardır. Sizin hakkınızı, hukukunuzu kimseye çiğnetmeyiz"

"Ordumuzun milletimize karşı görevlerini layıkıyla yapabilmesi, disiplini her zaman muhafaza etmesiyle mümkündür. Bu konuda gösterilecek en ufak bir rehavetin ağır bedelleri olur."

AKILLARA GEÇEN SENE KILIÇ ÇEKEN TEĞMENLER GELDİ

Erdoğan'ın yaptığı açıklama geçen sene Kara Harp Okulu'nda kılıç çatarak yemin ettikleri gerekçesiyle haklarında 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verilen teğmenleri getirdi.

NE OLMUŞTU?

30 Ağustos günü Kara Harp Okulu’nda mezuniyet töreni düzenlendi. Törene başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devlet erkanı katıldı. Devlet erkanı ayrıldıktan sonra mezun olan genç teğmenler kılıç çatarak geleneksel Subaylık Yeminleri’ni etti.

Mezun teğmenler kılıçlarını havaya kaldırarak “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” dedi.

Bu yeminin ve sloganın ardından teğmenler disipline sevk edildi. Milli Savunma Bakanlığı 8 Kasım'da basına yaptıkları değerlendirmede, 'organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personelin' YDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

MSB kaynakları, 'Burada sorgulanan, disiplinsizlik ve bunun hangi motivasyonla yapıldığıdır' dedi. Teğmenlerin yeminin dışına çıktıkları ifade edildi.

Teğmenlerin geleneksel yeminleri şöyle:

“Ant içeriz ki laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığına, ülkenin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatanın bir karış toprağına uzanacak eller karşısında bizi bulacak ve kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Bizler Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk, şerefimizle yaşayacağız. Ne mutlu Türküm diyene!”

Bu yemini de dönemin birincisi Ebru Eroğlu ettirdi. Yeminlerinin ardından kılıç çatan teğmenler pek çok siyasi isim tarafından hedef gösterildi.

Disiplin soruşturmasına konu olan yeminin ilk olarak 29 Ocak 1999’da Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi'ne eklendiği belirtilirken 29 Mart 2023’te yönergeden çıkartıldığı vurgulandı.

SİLAHLI KUVVETLERDEN AYIRMA CEZASI VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı sıralı 3 disiplin amirine ve 5 teğmene, Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu ve Türk Silahlı Kuvvetleri Yüksek Disiplin Kurulları Yönetmeliği amir hükümleri ile diğer mezkur mevzuat gereğince 'Silahlı Kuvvetlerden Ayırma Cezası' verildiğini açıkladı.