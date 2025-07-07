Erdoğan’dan veda konuşması! 4 isim belli oldu... 2 kritik tarih...

Nefes yazarı Nuray Babacan, Ankara kulislerinde bomba bir bilgiyi köşesinde paylaştı. Babacan, Erdoğan’ın son Bakanlar Kurulu toplantısında ‘Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir’ dediğini iddia etti. Erdoğan’ın kimlere veda ettiği ise merak konusu oldu. Babacan, “Beklentiler, sadece bazı bakanların değişmesi değil, bakan yardımcıları ve bürokraside de yeni atamaların yapılması

yönünde” dedi.

AKP’DE DEĞİŞİM BAKANLARA SIÇRAMADI

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. AKP kadrolarında MYK’ta yarı yarıya değişimler yaşanırken, İl ve ilçe teşkilatlarında ise büyük değişimler olmuştu. Ancak bakanlar ve yardımcılıklarda ise bir değişim yaşanmamıştı.

ERDOĞAN’DAN VEDA KONUŞMASI

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, son Bakanlar Kurulu toplantısında söylediği iddia edilen bir sözle kabine değişikliği tekrar gündeme gelecek. Nefes yazarı Nuray Babacan, Ankara’da bomba etkisi yaratan Erdoğan’ın, ‘Bazı arkadaşlarla son toplantımız olabilir’ veda konuşması gündeme düştü. Erdoğan’ın kimlere veda ettiği ise merak edildi.

BAKANLAR İLE SINIRLI KALMAYACAK İDDİASI

Bakan değişikliği için ilk sinyalin olduğu iddia edilen bu konuşmanın ardından beklentiler, sadece bazı bakanların değişmesi değil, bakan yardımcıları ve bürokraside de yeni atamaların yapılması

yönünde olduğu aktarılıyor.

2 KİRİTİK TARİH

Bu değişikliğin ise 11-13 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam’da yapılacak parti toplantısından önce mi sonra mı olacağı da merak ediliyor. Çünkü bir sonraki bakanlar kurulu toplantısı Kızılcahamam kampından sonra olacak.

‘4 BAKANLA SINIRLA KALACAK’

Babacan isimlere dair ise şu ifadeleri kullandı:

“Yine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Ormancılık Bakanı İbrahim Yumaklı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın isimleri geçiyor. Bu bakanlar arasında iki ismin görevde kalmayı istemediğini de iddialar arasında. Turizm ve Ticaret bakanlarının gönülsüz olduğu anlatılıyor. Bu listeye bir iki bakan daha ekleyenler de var. ‘4 bakanla sınırla kalacak’ diyen de.”