Erdoğan'dan 'yeni anayasa' açıklaması: Hukukçuları görevlendirdim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin genişletilmiş il başkanları toplantısına katıldı. Toplantıda gündeme dair açıklamalar yaptı.

Gündemdeki yeni anayasa tartışmalarına dikkat çeken bir çıkış yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Darbe anayasası utancından bu milleti kurtaracağız. Anayasa darbe döneminin tortularını taşıyor. Yeni ve sivil bir anayasa bu tortulardan temizlenme, ölü toprağını tamamen atma imkanını sunacaktır. Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Cumhur İttifakı olarak inşallah bu defa Meclis'teki diğer siyasi partilerin de katkılarıyla ortak bir zeminde buluşabilmeyi ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başlatı şöyle:

"27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi, 15 Temmuz gecesi yazılan milli irade destanıyla bir daha açılmamak üzere kapattık. 27 Mayıs'a giden yolun taşlarını döşeyen dönemin CHP liderliğidir. Sokakları karıştırarak, ülkemizi darbe atmosferine sokan yine CHP'dir.

"27 MAYIS'TA AÇILAN PARANTEZİ 15 TEMMUZ'DA KAPATTIK"

27 Mayıs'ta sadece Menderes hükümetine değil, aynı zamanda milletin takdirine, tercihine ve umutlarına darbe vurulmuştur. 27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi, 15 Temmuz gecesi yazılan milli irade destanıyla bir daha açılmamak üzere kapattık.

Darbe anayasası utancından bu milleti kurtaracağız. Anayasa darbe döneminin tortularını taşıyor. Yeni ve sivil bir anayasa bu tortulardan temizlenme, ölü toprağını tamamen atma imkanını sunacaktır.

"10 HUKUKÇU ARKADAŞIMI GÖREVLENDİRDİM"

Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar. Cumhur İttifakı olarak inşallah bu defa Meclis'teki diğer siyasi partilerin de katkılarıyla ortak bir zeminde buluşabilmeyi ümit ediyoruz.

Türkiye'yi yaklaşık yarım asırdır mücadele ettiği, nice vatan evladının hayatına mal olan büyük bir beladan kurtarmanın arifesindeyiz. 1982 Anayasası darbe döneminin tortularını taşıyor. Yeni ve sivil bir anayasa bu tortulardan temizlenme, ölü toprağını tamamen atma imkanını sunacaktır.

Türk siyasetinin rüştünü ispat etmesine vesile olacak anayasayı, eksiksiz bir hürriyetler listesi olarak aziz milletimizin envanterine katmakta kararlıyız. Milletin parası kimsenin şahsi PR arpalığı değildir ve olamaz. Bu sorunlara neşter vurulmasının vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz.

"ÜLKESİNİ ONA BUNA ŞİKAYET ETMESİNİ YAKIŞTIRAMIYORUM"

Yüzer üretim platformunda önemli aşamaya geldik. Türkiye'ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak platformun adını Osman Gazi olarak belirledik. Ülkesini ona buna şikayet etmesini Türkiye'nin ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum.

Yolsuzlukların üzerini örtmek için yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin misali şekilden şekle girmesini taaccüple seyrediyoruz. Biz, CHP'nin sırf bir avuç muhterisi savunmak uğruna İngiliz Muhipler Cemiyeti'ne dönüşmesinden hiç memnun değiliz.

Temennimiz sayın Özel'in bir an önce titreyip kendine gelmesidir.

"MUHALEFET BELEDİYELERİ BORÇ İÇİNDE"

İstisnalar haricinde belediyelerin çoğu, özellikle muhalefet belediyeleri ne yazık ki borç içindedir. Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcunu gündeme getirdiğimizde maruz kaldığımız eleştirileri hepimiz hatırlıyoruz.

Oysa Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarını, 'bunları ödersek dükkanı kapatmak zorunda kalırız' diyen muhalefet belediyelerinin konser üzerinden vurgun yapmaya gelince kesenin ağzını nasıl açtıklarını hepimiz gördük.

Ciddi miktarda yan geliri olan belediyeler bile Sosyal Güvenlik Kurumu'na borçlarını ödemekten kaçınmaktadır."

AKP, on binlerce hükümlüyü salacak!