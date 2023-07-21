Erdoğan'dan yeni bir ek vergi müjdesi. Bu vergiler bu zamlar senin şerefine emmoğlu...

Yüksek kiralara ve konut fiyatlarına karşı Erdoğan’dan ek vergi haberi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş ev sahiplerinden daha fazla vergi alınabilineceğini ifade etti.

Erdoğan'dan yeni bir ek vergi müjdesi. Bu vergiler bu zamlar senin şerefine emmoğlu...

Hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle hızla artan konut fiyatları ve kiralarla ilgili bir soruya yanıt veren Erdoğan, yanlarına kalmayacaklarını söyledi ve boş evlere de vergi gelebileceğinin sinyali verdi.

Erdoğan’a sorulan, “Yüksek kiralarla ilgili bir soru sormak istiyorum. Sektör temsilcileri, sadece İstanbul’da 100 bin âtıl konut olduğunu söylüyorlar tamamlanmamış, yarım kalmış. Bunlar sektöre kazandırılabilir mi? Boş duran evler de kira fiyatlarını etkiliyor. Bazı ülkeler boş duran evlerden yüksek vergi alıyor bilgisi var. Böyle bir şey olabilir mi Türkiye’de de?”

sorusuna Erdoğan şu şekilde cevap verdi:

“Şimdi Bakanlığımızın konuyla ilgili çalışması var. Bu çalışmayla da bunların üzerine üzerine gideceğiz. Yani bunların yanına bu kar kalmayacak.

Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için gerekirse ceza uygulamasına da gideceğiz. Vatandaşlarımızı açgözlü bir avuç azınlığın kar hırsına kurban edemeyiz. Vatandaşımızın alım gücünü düşürmemek, enflasyona ezdirmemek için yaptığımız zamlara göz diken ev sahipleri bunun bedelini ödemek zorunda kalacak. Hangi konuda olursa olsun fahiş fiyat artışlarına giden, piyasanın dengesini bozan yaptığı davranışın cezasını çekecektir.”

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