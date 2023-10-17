Erdoğan’dan yeni çılgın proje

Türkiye'nin 12. Kalkınma Planı çalışmaları tamamlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan planın detaylarını paylaştı. Sosyal medyadan açıklama yapan Erdoğan, planın bugün TBMM'ye sunulacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12. Kalkınma Planı ile ilgili paylaşımında, 2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüklerini belirterek, "Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2053 vizyonuyla çalışmalarını yürüttüğümüz, Türkiye'nin gelecek 5 yılına dair yol haritasını ortaya koyan 12’nci Kalkınma Planımızı tamamlamış bulunuyoruz" dedi.

Erdoğan, "Sivil toplum kuruluşlarımızın, meslek örgütlerimizin, iş dünyamızın katkılarıyla, ortak akılla hazırladığımız 12’nci Kalkınma Planımızı bugün Meclisimizin takdirine sunuyoruz" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca "5 yıllık kalkınma planımız 5 ana eksenden oluşmaktadır" diyerek başlıkları şöyle sıraladı:

1- Nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum.

2- İstikrarlı büyüme, güçlü ekonomi.

3- Yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim.

4- Afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre.

5- Adaleti esas alan demokratik iyi yönetişim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"12’nci Kalkınma Planı döneminde; ortalama yüzde 5 oranında istikrarlı ve dengeli bir büyüme hedefliyoruz.

2028 yılında 1 trilyon 589 milyar dolar millî gelire, 17 bin 554 dolar kişi başına gelire ulaşmayı amaçlıyoruz.

Yılda ortalama yüzde 3 istihdam artışı sağlayarak dönem sonunda işsizliği yüzde 7,5 düzeyine indirmeyi öngörüyoruz.

Mal ihracatını 375 milyar dolara yükselterek, turizm gelirlerinde 100 milyar dolar seviyesine çıkarak cari işlemler açığını sıfıra yakın bir seviyeye düşürmeyi amaçlıyoruz.

Enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirmeyi, 2028 yılı sonunda yüzde 4,7’ye geriletmeyi hedefliyoruz.

Türkiye Yüzyılı’na giden yolda devletimize ve milletimize rehberlik edecek 12’nci Kalkınma Planı’nın hayırlı olmasını diliyorum."