Erdoğan’dan yeri yerinden oynatacak telefon! Seçim kazanmış gibi konuşma yaptı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Belediye meclisinde yapılan seçimde başkanvekili seçilen AKP Meclis Üyesi Eray Karadeniz'e tebrik telefonu açtı.

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçepe'nin tutuklanmasından sonra başkanvekili seçiminde belediye CHP'den AKP'ye geçti.

Üçüncü turda AKP'nin adayı Eray Karadeniz 21 oy, CHP'nin adayı Murat Topaloğlu 16 oy aldı. Böylece CHP'li Gaziosmanpaşa Belediyesi AKP'ye geçti.

ERDOĞAN'DAN TEBRİK TELEFONU

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi’nde yapılan oylamada AKP’nin mecliste çoğunluk olması nedeniyle AKP adayı Eray Karadeniz’in başkan vekili olmasını, “Meclis üyelerimizi, teşkilatımızı bu başarılı oylama neticesinde tebrik ediyorum" sözleriyle kutladı.