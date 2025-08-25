Erdoğan'dan YKS açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan'dan YKS açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması üzerine mesaj yayımlayarak "Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ilişkin, "Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Erdoğan, "Bugün açıklanan YKS yerleştirme sonuçlarının tüm genç arkadaşlarım, değerli aileleri ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üniversite heyecanı yaşayan gençlerimizi tebrik ediyor, önümüzdeki ay başlayacak yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.

Son Haberler
Ne yaptın sen Arda Güler! Bütün Avrupa onu konuşuyor: Bu kadarına da pes
Ne yaptın sen Arda Güler! Bütün Avrupa onu konuşuyor: Bu kadarına da pes
Van Gölü’ne dikkat çekmek için Erek Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi
Van Gölü’ne dikkat çekmek için Erek Dağı’na tırmanış gerçekleştirdi
Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Yoldan geçen hemşire yaptığı kalp masajı yetmedi
Korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Yoldan geçen hemşire yaptığı kalp masajı yetmedi
Bayburtlu milli güreşçi Akkuş, dünya üçüncülüğünü elde etti
Bayburtlu milli güreşçi Akkuş, dünya üçüncülüğünü elde etti
Kübalı gelin Arap usulü evlendi
Kübalı gelin Arap usulü evlendi