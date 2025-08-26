Erdoğan’ı 2 rakibi de ezip geçiyor! Gizlenen anket ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan’ı 2 rakibi de ezip geçiyor! Gizlenen anket ortaya çıktı

ALF Araştırma Şirketi, ağustos ayında yaptığı genel ve cumhurbaşkanlığı seçim anketlerinin sonuçlarını paylaştı. Ankette CHP'nin birinci parti olduğu görülürken; Cumhurbaşkanlığı anketinde ise Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan iki ismin gerisinde kaldı.

ALF Araştırma Şirketi, 11 -14 Ağustos tarihleri 2 bin 3 katılımcıyla yapılan genel seçim ve cumhurbaşkanlığı anketlerini kamuoyu ile paylaştı.

Katılımcılara “Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” ve “Pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

CHP BİRİNCİ PARTİ

Genel seçim anketinde CHP'nin yüzde 32,6 ile birinci parti olduğu görülürken, AKP yüzde 32,3 ile ikinci parti oldu.

DEM Parti yüzde 9,4 oy desteğine ulaşırken; bu oran MHP için yüzde 8,5 oldu.

Diğer partilerin oy oranı ise şöyle:

Zafer Partisi: Yüzde 4,4

Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,8

İYİ Parti: Yüzde 3,6

Anahtar Parti: Yüzde 1,4

Türkiye İşçi Partisi Yüzde 0,9

HEM İMAMOĞLU HEM DE YAVAŞ ÖNDE

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP lideri Özgür Özel karşısında sadece tek bir isme karşı önde olduğu görüldü.

Ankete göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu karşısında 4,8 puan gerideyken, Yavaş karşısında ise 4,3 puan geride.

Erdoğan, Özel'in ise 5,3 puan önünde seyrediyor.

İşte o anket sonuçları:

alf44.jpg

Son Haberler
Ömer Çelik çileden çıktı: Lanetli planın parçasıdır
Ömer Çelik çileden çıktı: Lanetli planın parçasıdır
Macaristan Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Macaristan Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Kereste fiyatları çakıldı: Talep zayıf, stoklar yükseliyor
Kereste fiyatları çakıldı: Talep zayıf, stoklar yükseliyor
Balkondan tüfekle havaya ateş açan kişi tutuklandı
Balkondan tüfekle havaya ateş açan kişi tutuklandı
3 bölge için uzmanlardan uyarı geldi!
3 bölge için uzmanlardan uyarı geldi!