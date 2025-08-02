Erdoğan’ı 2 yıl önce Cumhurbaşkanı yapan siyasetçiyi açıkladı! Ankara’da yer yerinden oynuyor…

Beyaz TV’de yayınlanan ve Türker Akıncı’nın sunduğu “Şimdi Ne Olacak?” programında Gazeteci Nuray Başaran, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sürecine dair dikkat çekici iddialar ortaya attı. Başaran, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığının önceden planlandığını ve bu doğrultuda bir tören hazırlanmasına rağmen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun durumu fark etmesiyle sürecin farklı bir yöne evrildiğini öne sürdü.

Başaran, dönemin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ekrem İmamoğlu’nun bu konuda anlaştığını iddia etti. 15 Aralık 2022’de Saraçhane’de düzenlenen mitingde, bando ve mehter takımlarının dahi hazır bulunduğunu belirtti.

İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞI ÖNCEDEN Mİ PLANLANDI?

Başaran, İmamoğlu’na yönelik hukuki kararların o dönemde alındığını ve bu kararların siyasi bir hamlenin parçası olduğunu savundu. Kemal Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da olduğu sırada, Meral Akşener’in “kazanacak aday” vurgusuyla Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı desteklediğini, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ise mesafeli durduğunu ifade etti. Başaran’a göre, bu süreçte İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesi için bir plan yapılmıştı.

TÖREN HAZIRLIKLARI VE BANDO DETAYI

Başaran, Saraçhane’deki mitingde İmamoğlu’nun adaylığını açıklamak için hazırlıklar yapıldığını, hatta belediyeye bağlı mehter ve bando takımlarının törene hazır olduğunu belirtti. “Anne-oğul” pozunun da bu planın bir parçası olduğunu ekledi. Ancak, Kılıçdaroğlu’nun Almanya’dan haberdar olmasıyla bu planın hayata geçirilemediğini söyledi.

KILIÇDAROĞLU’NUN HABERİ SÜRECİ DEĞİŞTİRDİ

Başaran, Kılıçdaroğlu’nun Almanya’da bulunduğu sırada bu gelişmelerden haberdar olduğunu ve bu durumun süreci değiştirdiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu’nun nasıl bilgilendirildiğine dair detayların ise ancak kendisi tarafından açıklanabileceğini belirtti.

AKŞENER’İN DESTEĞİ VE İMAMOĞLU’NUN KARARSIZLIĞI

Başaran, Meral Akşener’in İmamoğlu’nun adaylığını desteklediğini ve bu yönde cesaretlendirdiğini iddia etti. Ancak, İmamoğlu’nun o gün adaylık açıklaması için gerekli cesareti gösteremediğini savundu. Akşener’in daha sonra “Cesaret edemediler” diyerek İmamoğlu ve Yavaş’ı eleştirdiğini hatırlatan Başaran, Akşener’in her iki belediye başkanını “kazanacak aday” olarak gördüğünü ve birinin aday olmasını istediğini belirtti.