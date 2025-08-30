Erdoğan’ı aday yaptırmayacak anket sonuçları bugün açıklandı! Saray ölüm sessizliğine büründü… Tüm siyasi partiler üyesi…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün eline ulaşan yeni anketi açıkladı. Özel, bütün partilerin üye olduğu ankette CHP’nin yüzde 34.7 ile önde olduğunun altını çizerken, AKP yüzde 32,8 ile ikinci parti konumunda yer aldığını söyledi.

19 Mart’tan bu yana CHP’li belediyelere yapılan operasyonların ardı arkası kesilmiyor. Pek çok belediye başkanı operasyonlarda tutuklanmıştı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ise 23 Mart’tan bu yana tutuklu olarak bulunuyor. İmamoğlu Mart’tan bu yana anket firmalarında önde çıkıyor. Son yerel seçimlerde önde olan CHP’nin ise AKP karşısında güç kazandığı görüldü.

“6-7 PUAN ÖNDE OLDUĞUMUZ GÖRÜNÜYOR”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise DW Türkçe’ye verdiği demeçte son anketlere ilişkin yeni detayları paylaştı. Özel, yerel seçimlerden 17 ay geçtiğinin altını çizerken, 17 ayda sadece dört ay ikinci parti olduklarını söyledi. Özel, Mart'tan bu yana hep birinci parti olduklarını bahsederken, “Kötümser anketlerde 2-3 puan iyimser anketlerde 6-7 puan önde olduğumuz görünüyor” dedi.

“ÇOK UZUN SÜREDİR CHP BİRİNCİ PARTİ”

Özel, bugün eline ulaşan yeni anket verisini de paylaşarak şunları söyledi:

“Daha çok yeni gelen anket var, bugün geldi. Güvenilir bir anket. Bütün partiler buna abone. (Anketi göstererek) Yüzde 34,7 CHP, yüzde 32,8 AKP. CHP'nin son bir ayda 0.3 oy artırıp AKP’nin 0.4 düştüğünü gösteriyor. Çok uzun süredir CHP birinci parti. Şunu da söyleyeyim; bu anket CHP açısından en kötümser anketlerden birisi.”