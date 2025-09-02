“Erdoğan’ı babam gibi görüyorum” diyen AKP’li sanatçıyı partisinin kalesinde polis ordusu korudu

Malatya’nın Darende ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında sahne alan Sinan Akçıl, çevik kuvvet polislerinin oluşturduğu güvenlik koridoru eşliğinde sahneye çıktı.

Görüntüler, sosyal medyada tepki çekti. Çevik kuvvet ekiplerinin adeta etten duvar örerek Akçıl’ı koruma altına aldığı anlar, kısa sürede sosyal medya platformlarında paylaşım rekoru kırdı.

“SANATÇI MI DEVLET BAŞKANI MI?”

Kullanıcılar, “Sanatçı sahneye böyle mi çıkar?”, “Bu neyin koruması?” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte, Akçıl’ın güvenlik önlemleri tartışma konusu haline geldi ve sosyal medyada tepki üstüne tepki yağdı.

Kullanıcılar, “Sanatçı mı devlet başkanı mı?” ve “Bu kadar korumaya ne gerek var?” gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi. Konu, sosyal medya platformlarında kısa sürede tartışma konusu oldu.

Sinan Akçıl'ın Erdoğan'ın elini öpmesi sosyal medyada gündem oldu

Sosyal medya tepkileri:

“Bu polise yapılan hakaret bence artık... Sanatçı bile polisi kullanıyor... Git kendine koruma tut… Bunun sorumluları kim ya polis nasıl bir şarkıcı koruması olabilir?”

“AKP’li olunca böyle oluyor”

“Rezilliğin daniskası beleş polis varken özel güvenliğe ne hacet”

NE OLMUŞTU?

Şarkıcı Sinan Akçıl, Sabah gazetesine verdiği röportajda entelektüel birikimi olduğunu ve siyasete girebileceğini söyleyerek, “Cumhurbaşkanımızı babam gibi görüyorum, bu duyguyla yaklaştım ona, yalaka olmadım. Bazı sanatçılarımızın yalaka davranışlarını görüyorum, çok belli oluyor” ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversiteli gençlerle ÜNİAK Fest'te buluşmuştu. İstanbul'da gerçekleştirilen festival Sinan Akçıl'ın 'şarttır' şarkısıyla başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında sahneye çıkan Akçıl gençleri coşturmuştu.