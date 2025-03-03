Erdoğan'ı bunalıma sokacak anket. Seçmen yumruğunu masaya vurdu. Saray derin sessizliğe gömüldü

Saros Araştırma, 5-19 Şubat tarihleri arasında 26 büyükşehir ve 146 ilçede 9782 kişiyle yaptığı "Türkiye Gündemi ve Siyaset Araştırması" sonuçlarını açıkladı. Anket verileri, siyasetteki dengelerin değiştiğine işaret ederken, halkın erken seçim talebi ve Cumhurbaşkanlığı yarışında muhalefet adaylarının öne çıkması dikkat çekti.

ERKEN SEÇİM TALEBİ GÜÇLENİYOR

Araştırmaya göre, halkın yüzde 69’u 2028’den önce erken seçim yapılması gerektiğini düşünüyor. Erken seçime karşı çıkanların oranı yüzde 27,8’de kalırken, kararsızlar yüzde 3,2 oldu. Bu sonuç, toplumda mevcut siyasi atmosferden duyulan rahatsızlığı gözler önüne seriyor.

CHP ÖNDE

Bu pazar milletvekili seçimi olsa, CHP yüzde 31,3 ile birinci parti konumunda. AKP yüzde 30,3 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 8,8, MHP yüzde 8,2, İYİ Parti ise yüzde 6,8 oy oranına sahip. Bu tablo, muhalefetin halk nezdinde güç kazandığını gösteriyor.

MUHALEFET TULUM ÇIKARDI

Olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefet adayları Erdoğan’ın önünde görünüyor. Mansur Yavaş yüzde 56,6, Ekrem İmamoğlu ise yüzde 54,4 oy oranıyla Erdoğan’ı geride bırakıyor. Bu sonuçlar, muhalefetin toplumsal desteğini artırdığını ve seçmenin değişim sinyali verdiğini ortaya koyuyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı konusunda da anket dikkat çekici sonuçlar verdi. Mansur Yavaş yüzde 41,3’le açık ara önde yer alırken, Ekrem İmamoğlu yüzde 25,6 ile ikinci sırada. Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ise daha düşük oranlarda kaldı. Bu veriler, yerel yönetimlerdeki başarıların halk nezdinde karşılık bulduğunu gösteriyor.

ERDOĞAN'DAN SONRA GELECEK İSİM

Ankette, Erdoğan sonrası AK Parti Genel Başkanı kim olmalı sorusuna katılımcıların yüzde 34,5’i Hakan Fidan yanıtını verdi. Selçuk Bayraktar, Bilal Erdoğan ve Numan Kurtulmuş gibi isimlerin düşük oranlarda kalması, parti içinde yeni bir lider arayışının sinyallerini veriyor.

Araştırmada Türkiye’nin yönetim sistemiyle ilgili sorular da yer aldı. Katılımcıların yüzde 60,9’u güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü savunurken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devam etmesini isteyenlerin oranı yüzde 20,4’te kaldı. Bu sonuç, halkın daha kapsayıcı ve denge-denetleme mekanizmaları güçlü bir sistem talep ettiğini ortaya koyuyor.