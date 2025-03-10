Erdoğan'ı çıldırtacak gelişme... Mecliste görevi el kaldırarak onay veren vekiller isyan etti! AKP'de büyük çatlak...

Düzenleme: Kaynak: Nefes
Erdoğan'ı çıldırtacak gelişme... Mecliste görevi el kaldırarak onay veren vekiller isyan etti! AKP'de büyük çatlak...

Kulis yazarı Nuray Babacan, AKP'li üst düzey isimlerin; Vedat Milor'a kent lokantası soruşturması açılmasına ve açılım sürecinde kimsenin bilgilendirmemesinden rahatsız olduklarını köşesinde yazdı.

AKP’nin Meclis’te geçirmek istediği yasalara sadece el kaldırarak kabul oyu veren 272 vekil, kent lokantalarını övdüğü sebebiyle inceleme başlatılan Vedat Milor ile açılım sürecinde kimsenin bilgilendirmemesinden rahatsız oldukları kulislerde çalkalanıyor. Kulis yazarı Nuray Babacan, yeni aldığı duyumları köşesinde kaleme aldı.

‘SÖZÜN BİTTİĞİ YER’

Nefes gazetesi yazarı Nuray Babacan’ın ‘AKP’de sinir bozukluğu’ yazısı Ankara’da kulisleri karıştıracak. Babacan, Gastronomi yazarı Vedat Milor hakkında, kent lokantalarının reklamını yaptığı gerekçesiyle soruşturma açılması AKP’lileri rahatsız ettiği kulislerde konuşulduğu iddia etti. AKP’lilerin, Vedat Milor soruşturmasını ‘sözün bittiği yer’ olarak tanımladığını belirtti. Babacan, bunların sıradan vekiller değil, parti yöneticisi isimler olduğunu söyledi.

"RAHATSIZLIK DUYUYORLAR"

Babacan, AKP içerisinde rahatsızlık duyulan bir diğer olayın ise yeni açılım süreciyle ilgili olduğunu aktardı. Babacan, “DEM ve MHP’liler kadar gelişmelerden haberdar edilmediklerini düşünen milletvekillerinin sayısı az değil. Bu konuda kendilerine herhangi bir bilgilendirme yapılmamasından rahatsızlık duyuyorlar. Cumhurbaşkanlığı, genel merkez yönetimi, MİT, TSK, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı dururken, AKP’liler gelişmelerle ilgili olarak DEM’den bilgi almaya çalıştı. Sırrı Süreyya Önder, gelerek sohbet etti. Önder, akil adam olarak AKP’lileri bilgilendirdi!" dedi.

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