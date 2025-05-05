Erdoğan'ı çileden çıkaracak sözler! En yakınındaki isimlerden geldi...

İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından AKP kulislerinde dava dosyasına ilişkin çarpıcı yorumlar gelmeye devam ediyor. AKP’li kurmaylar, “Bu dosyalarda bir şey yok, operasyonun tamamı bu mu?” diye soru sordukları ve kendilerine, “Her şeyi açıklamadık, başka belgeler var” yanıtı aldıkları öne sürüldü. Ayrıca İddialar üzerinden 24 saat geçmeden gerçek olmadığının ortaya çıkması hayal kırıklıkları yaşattığı belirtildi.

İMAMOĞLU’NA DESTEK ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 1,5 ayı aşkın süredir Silivri Cezaevi’nde tutuklu olarak bulunuyor. “Yolsuzluk” iddiaları kapsamında tutuklanan İmamoğlu’na ise CHP’nin ön seçim yarışında 15,5 milyonu geçen bir oy verilmişti. İmamoğlu’nun tutuklanması sonrası anketlerde 7 ila 10 puan artış göze çarparken, CHP’de AKP’nin önüne geçtiği hatta bazılarında fark attığı görüldü.

SİYASİ OPERASYON MU?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşın gerçekleştirdiği mitinglerde ise vatandaşların yoğunluğu dikkat çekti. Özel, davadaki dosyaları ve diploma iptalini işaret ederek ‘bu operasyonun siyasi’ olduğunu iddia etmişti.

AKP KULİSLERİNDE İMAMOĞLU KIRIKLIĞI

AKP tarafında ise İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilişkin çarpıcı yorumlar gelmeye başladı. Ankara’nın kulis yazarı Nuray Babacan, Ekrem İmamoğlu ve ekibine yapılan siyasi operasyondaki iddialar ve dosyaların içeriğinin AKP kulislerinde konuşulduğunu köşesinde aktardı. İddialar üzerinden 24 saat geçmeden gerçek olmadığının ortaya çıkması hayal kırıklıklarından biri olduğu AKP kulislerinde konuşulan konular arasında yer aldı.

“BU DAVA SİYASİ DAMGASINI YEDİ”

Babacan, bazı AKP’li kurmayların, “Bu dosyalarda bir şey yok, operasyonun tamamı bu mu?” diye soru sordukları ve kendilerine, “Her şeyi açıklamadık, başka belgeler var” yanıtı aldıklarını söyledi. Babacan, “Bu saatten sonra iddianamelerde olmayan ‘bilgi ve belgelerin’ nereden geleceği merak konusu…” dedi. Yazısına son olarak Babacan, “AKP’li siyasilerin, “Bundan sonra ne yaparsak yapalım, artık bu dava siyasi damgasını yedi…” cümlesini aktararak, bitirelim…” ifadelerini kullandı.