Erdoğan’ı çileden çıkardılar! Tarihe geçen anlar… Eski bakan devreye girdi

Ünlü gazeteci Nuray Babacan bugünkü köşe yazısında kamu işçilerine yapılan zamdan önce gerçekleşen krizin tarihe geçecek Ankara diplomasisini aktardı. Memur zamlarındaki süreçteki krizin Erdoğan’ın onayladığı zamma Hem Cevdet Yılmaz hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in karşı çıkmasıyla başladığını söyleyen Babacan, kapalı kapılar ardında yaşananları aktardı. Eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik’in “Toplu sözleşme görüşmelerinde sorun yaşanıyor, çözüm bulmak lazım” sözüne karşın Erdoğan kızarak, “Herkes başka bir şey anlatıyor. Hepiniz ayrı şey anlatıyorsunuz. Ne olacaksa olsun, nereye gidecekse gitsin…” şeklinde tepki gösterdiği iddia edildi.

GREV KARARI VE SONRASINDA TARİHE GEÇEN ANLAR…

Yaklaşık 600 bin kamu işçisinin 2025-2026 dönemindeki mali ve sosyal haklarının belirlendiği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü geçtiğimiz günlerde imzalanmıştı. Erdoğan’ın kararı ile grev süreci engellenen zam pazarlığı sonuçlanmıştı. Bakan şıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da protokole ilişkin, "Kamu işçilerimiz için 2025 yılının ilk 6 ayı yüzde 24, ikinci 6 ay için yüzde 11, üçüncü 6 ay için yüzde 10, dördüncü 6 ay için yüzde 6 olarak zam oranlarında anlaşma sağladık." bilgisini verdi.

ERDOĞAN TEKLİFİ KABUL EDİYOR

Zam sürecinde yaşanan süreç ise tarihe geçti. Ünlü yazar Nuray Babacan, grev kararına kadar giden süreçte hiç kimsenin bilmediği diplomasi trafiğini bugünkü köşe yazısında aktardı. Babacan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’ın görüşmelerin tıkandığı noktada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmeye gittiğini söyledi. Babacan, “2025 yılının tümü için yüzde 24 olarak verilen yeni teklifin revize edilmesini istiyor. “İkinci altı ay için bu teklife gerçekleşen enflasyon eklenemez mi” diye soruyor, Erdoğan kabul ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da kamuoyuna yeni teklifi 24 artı 16.67 olarak duyuruyor” dedi.

ŞİMŞEK VE YILMAZ KARŞI ÇIKIYOR İDDİASI

Bu karara ise Hem Cevdet Yılmaz hem de Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bunun mümkün olamayacağını dile getirdiğini söyleyen Babacan, “Bu rakamları televizyon ekranından öğrenen ekonomi yönetimi deliye dönüyor” ifadelerini kullandı. Bu arada Cevdet Yılmaz teklifin geri çekilmesine kızan Türk-İş Başkanı’yla gergin bir görüşme yaptığını iddia eden Babacan, “Çalışma Bakanı “Ben de emir kuluyum” diyerek anlaşmadan geri çekiliyor. Herkesin birbirine girdiği bu süreç, toplu sözleşme tarihine geçiyor!” şeklinde konuştu.

ESKİ BAKANIN SÖZLERİ ERDOĞAN’I ÇİLEDEN ÇIKARDI

Bu noktada kapalı kapılar ardında mekik diplomasisi yaşandı. AKP yöneticileri, memleketinde tatil yapan eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik’e ulaşarak sorunu çözmesi için yardım istiyorlar. Çelik, apar topar Ankara’ya gelerek Kazakistan heyetinin yemeğinde Sarayda Cumhurbaşkanı’yla bir araya geliyor. “Toplu sözleşme görüşmelerinde sorun yaşanıyor, çözüm bulmak lazım” diyen Çelik’e Erdoğan kızarak, “Herkes başka bir şey anlatıyor. Hepiniz ayrı şey anlatıyorsunuz. Ne olacaksa olsun, nereye gidecekse gitsin…” tepkisini dile getiriyor.

G20 ZİRVESİNDEN BAKAN APAR TOPAR ÇAĞRILIYOR

Babacan grev kararı sonrası parti yönetiminin telaşlandığını yazarken şunları söyledi:

Bu görüşmeden olayın grev ertelemesine gideceğini anlayan Çelik, Cumhurbaşkanı’ndan temasları için süre istiyor. Partide, “Grev ertelemesi diye başlar, toplumsal olaylara dönüşür. Tüm sendikalar devreye girer. Eylem havasında işe gider gelirler. Muhalefet bunu kullanır. Büyük sıkıntı olur…” değerlendirmeleri yapılıyor. Çelik, hızlı bir mekik diplomasisine başlayarak, önce Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’le görüşüyor. Neredeyse yarım gün süren görüşmelerin sonunda Şimşek belli bir noktaya geliyor. Sonra sendikalarla gece yarılarına kadar süren görüşme başlıyor. Faruk Çelik ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz süreci yönetiyor. Taraflar geç saatlerde uzlaşarak anlaşmaya paraf atıyor. Bu arada Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan Türkiye’de bile değil, G-20 toplantısı için Brezilya’ya giden bakan apar topar Türkiye’ye çağırılıyor. Önce anlaşmaya varıldığı kamuoyuna duyuruluyor. İki gün sonra da imza töreni yapılıyor.