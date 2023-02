Turhan Çömez Erdoğan'ın büyük korkusunu açıkladı

İYİ Parti Genel Başkan danışmanı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osmaniye'de yeni asfaltlanan yoldan geçtikten sonra Kılıçdaroğlu'na hakaret dolu ifadelerin yer aldığı konuşmasından sonra sosyal medya üzerinde paylaşımda bulundu.

Turhan Çömez attığı twitte şunları söyledi:

"Korkuyor. Hem de çok korkuyor. Kaybetmekten korkuyor. Bu hakaretlerin ve küfürlerin arkasında, işte bu korku var"

Erdoğan, dün Devlet Bahçeli'ye geldiği Osmaniye'de, Kızılay'ı eleştiren Kılıçdaroğlu'na hakaretler yağdırmıştı. Erdoğan neler demişti?

Erdoğan, “Muhalefet devlet yok diyor. Bunların gözü kör, kulağı sağır, kalpleri mühürlü. Devlet ilk andan itibaren vatandaşın imdadına koştu.Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Kızılay nerede diyor? Be ahlaksız, be namussuz, be adi. 2.5 milyon insana bu Kızılay sıcak yemeğini ulaştırıyor. Vicdansız. Bu yenilir yutulur bir şey değil" diyerek hakaretler yağdırmıştı.