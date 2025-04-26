Erdoğan'ı deliye döndürecek tebrik eski sağ kolundan geldi! Bir zamanlar en güvendiği isimdi...

AKP’nin kurucularından ve Erdoğan’ın eski sağ kolu Bülent Arınç’tan gündeme damga vuracak tebrik geldi. Nefes’te yer alan haberde; 23 Nisan resepsiyonunda, TBMM'de Can Atalay’ın karar metnini okuyan CHP’li Gülizar Biçer Karaca’nın yanına giden Bülent Arınç, “Sayın başkan siz doğru olanı yaptınız, bravo” diyerek tebrik etti.

BÜLENT ARINÇ'TAN CHP'Lİ VEKİLE TEBRİK

AKP’nin kurucuları arasında yer alan Bülent Arınç, söylemleri ile parti içerisinde tepkiler ile karşı karşıya kalıyor. Geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemesi AKP cephesinden tepki toplamıştı. Bülent Arınç’tan da dikkat çeken tebrik geldi. Nefes’te yer alan haberde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 1. Mecliste düzenlenen tören sırasında Can Atalay metnini okuyan CHP’li Gülizar Biçer Karaca’nın yanına giderek, “Sayın başkan siz doğru olanı yaptınız, bravo” diyerek tebrik etti.

CAN ATALAY METNİNİ OKUMUŞTU

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, TBMM Genel Kurulu’nda, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM), Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili “milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin yok hükmünde olduğu”na ilişkin hak ihlali kararını okumuştu. Kararın okunması ve bu konuda yaşanan tartışmalara ilgili bölüm önce ham tutanaklarda yayınlamıştı. Ancak daha sonra bu bölümün çıkarılmıştı.