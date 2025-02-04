Erdoğan'ı hüsrana uğratan anket! Rakiplerinden biri açık fark atıyor

Di-En araştırma şirketi yaptığı ankette bu pazar seçim olması halinde ortaya çıkabilecek sonuçları oylamasının ardından elde ettiği verileri kamuoyu ile paylaştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşı karşıya geldikleri ankette dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı.

ERKEN SEÇİM

Di-En'in anket sonuçlarına göre; katılımcıların büyük bir kısmı erken seçim olmasına sıcak bakıyor.

MECLİS DAĞİLIMI

Yapılan anketin sonucuna göre; AKP yüzde 31,2 oy alırken CHP de yüzde 29,8 oy aldı. Bu iki partiye en yakın parti ise yüzde 8,9 oy oranı ile DEM Parti oldu.

MANSUR YAVAŞ, OLASI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ERDOĞAN'A FARK ATTI

Katılımcılara "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa, CHP’den Mansur Yavaş’ın AK Parti’den Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olması durumunda oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna ise katılımcılar yüzde 56,6 ile Mansur Yavaş cevabını verirken, Erdoğan için ise yüzde 43,4 oy verdi.

EKREM İMAMOĞLU, OLASI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE ERDOĞAN'I GEÇTİ

Katılımcılara "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olursa, CHP’den Ekrem İmamoğlu’nun, AK Parti’den Recep Tayyip Erdoğan’ın aday olması durumunda oyunuzu kime vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusuna ise katılımcılar yüzde 54,1 ile Ekrem İmamoğlu'na oy kullanırken, Erdoğan için ise yüzde 45,9 oy verdi.