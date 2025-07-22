Erdoğan'ı kara kara düşündüren rakam! Her fırsatta uyarıyordu... "Bu hayra alamet değil"

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her defasında dile getirdiği ‘üç çocuk’ sözünü dünkü uçak dönüşü gazetecilere verdiği demeçte de yer vererek, doğurganlık hızındaki düşüş konusundaki endişesini dile getirdi. Erdoğan, “Bu hayra alamet değil. 3’lü seviyelerden buraya indik. Oysa hedefimiz çok daha farklıydı. Mevcut tablo iyi değil” dedi.

AİLE YILINDA ÜÇ ÇOCUK ÇAĞRISINI YİNELEMİŞTİ

Ocak ayında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2025’in “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini duyurmuştu. “üç çocuk” çağrısını yineleyen Erdoğan, “2007 yılında doğurganlık ve nüfus artış hızındaki gerilemeye dikkat çekmek için en az 3 çocuk çağrısı yapmıştık. Nüfus planlaması kisvesi altında yürütülen çalışmaların art niyet taşıdığı şeklindedir. Zamanın bu konuda bizi teyit edeceği kanaatindeyim. En az 3 çocuk çağrımızı tekrarlıyoruz” demişti.

“BU HAYRA ALAMET DEĞİL”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerinin ardından dönüş yolunda uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, doğurganlık hızının 1.48’e gerilemesini değerlendirdi. Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Şu anda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız bu konuyla ilgili yoğun bir çalışmanın, gayretin içinde. Doğurganlık hızımız şu anda 1,5'in biraz altına düşmüş vaziyette. Bu hayra alamet değil. Buraya 3'lü seviyelerden geldik. Halbuki bizim hedefimiz çok daha farklıydı. Ama şu an itibarıyla iyi bir yerde değiliz. Bunun için neler yapabiliriz? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'a da bununla ilgili çalışmalarını yoğunlaştırma talimatı verdim. Bu konuyla ilgili bütün çalışmalarımızı artıralım istiyoruz. Bütün üniversitelerle irtibat haline girelim. Ne yaparız ki biz şu anda yeniden bir toparlanmaya gireriz, onun arayışı içindeyiz."